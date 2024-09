World Grand Prix of Darts live im TV, Stream und Ticker - mit Schindler, Humphries, Littler

SPORT1 30.09.2024 • 12:38 Uhr Der World Grand Prix of Darts steht vom 7. bis 13. Oktober auf dem Programm. Mit Martin Schindler und Ricardo Pietreczko sind auch zwei deutsche Spieler am Start. Schafft ein Deutscher den ganz großen Coup? SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV.

Die Darts-Fans dürfen sich auf das nächste Highlight freuen. Der 27. World Grand Prix of Darts steht vom 7. bis 13. Oktober auf dem Programm. Schauplatz der Veranstaltung ist die Mattioli Arena im englischen Leicester. Mit Martin Schindler und Ricardo Pietreczko sind auch zwei deutsche Spieler am Start. SPORT1 überträgt das Event bis Sonntag live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie ausgewählte Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de.

{ "placeholderType": "MREC" }

Darts: World Grand Prix LIVE im TV, Stream & Liveticker

TV : SPORT1

: SPORT1 Livestream : tv.sport1.de

: tv.sport1.de Liveticker: SPORT1.de

Im vergangenen Jahr setzte sich Luke Humphries im Finale gegen Gerwyn Price mit 5:2 durch. Der Weltmeister konnte sich anschließend über 120.000 Pfund Preisgeld freuen. Für Price blieben immerhin noch 60.000 Pfund. Wie im vergangenen Jahr werden auch dieses Mal 600.000 Pfund als Preisgeld an die Spieler ausgeschüttet. Der Turniersieger erhält erneut 120.000 Pfund. Der Sieger in der ersten Runde kassiert immerhin noch 7.500 Pfund.

Der World Grand Prix wartet mit einer Besonderheit auf. Er ist das einzige Turnier, bei dem die Spieler jedes Leg mit einem Doppel beginnen und beenden müssen (DIDO).

{ "placeholderType": "MREC" }

Darts: Schindler gewinnt Swiss Darts Trophy

Am vergangenen Wochenende feierte Martin Schindler den ganz großen Coup bei der Swiss Darts Trophy. Der Profi sicherte sich als erster Deutscher seinen zweiten PDC-Titel und gewann ein dramatisches Finale gegen Ryan Searle mit 8:7.

Im April hatte er als erst dritter Dartsprofi aus Deutschland einen Titel auf der European Tour gewonnen. Der Strausberger bezwang damals in Riesa Gerwyn Price. Der aktuelle Triumph gleicht einem Wunder, das ihn nun sogar auf die Position eins in der European-Tour-Rangliste katapultiert. Gelingt ihm in Leicester der nächste Coup?

World Grand Prix: Humphries und van Gerwen führen Turnier an

Der Weltranglistenerste Humphries und der sechsmalige Sieger Michael van Gerwen werden das Turnier im nächsten Monat anführen, während Michael Smith und Rob Cross ihren ersten Doppelerfolg anstreben.

Die ehemaligen Champions Gerwyn Price und Jonny Clayton sind ebenfalls unter den acht gesetzten Spielern, ebenso wie der Zweitplatzierte von 2022, Nathan Aspinall, und der zweimalige Finalist Dave Chisnall.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der zweimalige Weltmeister Peter Wright ist als Qualifikant für die Order of Merit dabei, ebenso wie der UK Open-Champion Dimitri Van den Bergh und Masters-Sieger Stephen Bunting.

Searle steht an der Spitze der ProTour Order of Merit Qualifikanten, zusammen mit dem Gewinner der Swiss Darts Trophy, Martin Schindler, und dem Shooting-Star Luke Littler, der fünf Ranglisten-Titel im Jahr 2024 gewonnen hat, unter anderem die Premier League of Darts.

Zu dem 17-Jährigen gesellen sich die anderen Neulinge Gian van Veen, Ricardo Pietreczko, Ritchie Edhouse und Cameron Menzies, während der Champion von 2017, Daryl Gurney, wieder mit von der Partie ist.

Beim World Grand Prix treten die ersten 16 der PDC Order of Merit gegen die ersten 16 der Pro Tour Order of Merit an.

World Grand Prix Teilnehmer

PDC Top 16

Luke Humphries

Michael Smith

Michael van Gerwen

Rob Cross

Nathan Aspinall

Dave Chisnall

Gerwyn Price

Jonny Clayton

Damon Heta

Ross Smith

Peter Wright

Chris Dobey

Dimitri Van den Bergh

Stephen Bunting

Danny Noppert

Josh Rock

PDC Pro Tour Top 16

Ryan Searle

Luke Littler

Martin Schindler

Gary Anderson

Gian van Veen

Daryl Gurney

Ricardo Pietreczko

Raymond van Barneveld

Ritchie Edhouse

Ryan Joyce

Cameron Menzies

James Wade

Mike De Decker

Joe Cullen

Brendan Dolan