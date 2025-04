Bundesliga-Märchen jäh zerstört: Vom Hoffnungsträger zur Hassfigur

Für das hollywoodreife Finale der erstaunlichen Comeback-Story fehlte nur noch die Unterschrift unter einem neuen Vertrag. Dachte man zumindest an der Weser. Doch das hanseatische Fußball-Märchen kam jüngst zu einem völlig unerwarteten Ende. Oder, so sehen es viele Fans, zu einem äußerst hässlichen.

Burke entschied sich gegen Werder und geht wohl zu Union Berlin . Obwohl er endlich an seinem Leistungslimit kratzt. Obwohl ihm in Bremen die Herzen zufliegen. Obwohl er vor einer Woche noch öffentlich seine Liebe für seinen nun überrumpelten Klub gestanden hatte.

Vor einer Woche ging es noch um Liebe

Er wolle versuchen, „so viel wie möglich zurückzugeben. Es ist ein sehr besonderes Gefühl”. Ja, ein Privileg, sagte er noch. Der junge Vater schwärmte zudem vom glücklichen Alltag mit seiner Familie. Es klang nach aufrichtiger Hingabe für Bremen und den Verein, dem er viel zu verdanken hat. Was also ist passiert?

Das Comeback und das Geld

Burkes besondere Gabe endlich deutlich erkennbar

Und so entschloss er sich zu einem Neuanfang. Das Training wurde besser, der Kopf wurde klarer. Burke erreichte ein zuvor nicht gekanntes Fitnesslevel. Endlich war zu sehen, was Bremens Trainer Ole Werner schon vor Jahren gelobt hatte: „Er hat eine unheimliche Geschwindigkeit, in Kombination mit so einem Körper. Das ist eine Gabe, die man selten findet.“

Burke zahlte mit Leistung zurück. „The Scottsman with the Beard“ wurde er von den Anhängern liebevoll genannt, er sollte Grün-Weiß in den Europacup führen. Ein Blick in die Sozialen Medien zeigt: Die Fanliebe ist dahin. Der Tenor in zahlreichen Kommentaren reicht von ungläubiger Belustigung bis hin inakzeptablen Hassbekundungen.