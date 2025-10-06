Newsticker
Darts: Rätsel um Schindlers Walk-on bei World Grand Prix

Rätsel um Schindlers Einlaufsong

Martin Schindler schied beim World Grand Prix in Leicester in der ersten Runde aus
© IMAGO/Action Plus
Luca Utz
Martin Schindler läuft mit einem Song von Eminem anstelle seiner gewohnten Einlaufmusik ein. SPORT1-Experte Max Hopp hat hierzu eine Vermutung.

Martin Schindler hat beim World Grand Prix 2025 mit seinem Walk-on-Song für fragende Gesichter gesorgt. Der 29-Jährige lief überraschenderweise erstmals zum Song „Without me“ von US-Rapper Eminem ein.

Damit wich der 18. der PDC Order of Merit von seinem gewohnten Einlaufsong „Ich will“ von Rammstein ab, mit dem Schindler zuletzt auf der PDC European Tour wieder aktiv gewesen war.

„Vielleicht weil er es gut findet, ich glaube aber, dass sein Originalsong von Rammstein in England lizenztechnisch nicht verfügbar oder nicht erlaubt ist“, mutmaßte SPORT1-Experte Max Hopp während der Übertragung.

Der World Grand Prix täglich von Montag bis Sonntag LIVE auf SPORT1

Geht es nach SPORT1-Kommentator Basti Schwele, könnte der 29-Jährige auch bei „Without me“ bleiben. „Kein so schlechter (Ausweichsong; Anm. d. Red.), persönliche Meinung von mir", fügte dieser an.

Es ist nicht das erste Mal, dass Schindler von „Ich will“ abweicht. Nachdem es 2023 zu schweren Vorwürfen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann gekommen war, distanzierte sich Schindler vorerst. Gleichzeitig betonte er: „In England kommt der Song einfach nicht richtig an. Die Interaktion fehlt.“

Der neue Song brachte „The Wall“ zumindest beim World Grand Prix 2025 kein Glück: Er verlor sein Erstrundenmatch gegen Krzysztof Ratajski am Montagabend in Leicester mit 0:2 in den Sets.

