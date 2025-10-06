World Grand Prix: Frühes Aus für Schindler trotz deutschem Rekord

Felix Kunkel 06.10.2025 • 20:52 Uhr Der World Grand Prix ist für Martin Schindler nach nur einem Match schon wieder beendet. Deutschlands Nummer eins unterliegt einem eiskalten Krzysztof Ratajski.

Frühes Aus für Deutschlands Nummer eins! Martin Schindler hat direkt zum Auftakt des World Grand Prix (LIVE bei SPORT1) eine Niederlage hinnehmen müssen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„The Wall“ verlor sein Erstrundenmatch gegen Krzysztof Ratajski am Montagabend in Leicester mit 0:2 in den Sets.

„Eine echt bittere Niederlage“, bilanzierte SPORT1-Kommentator Basti Schwele. „Martin hat nicht viel falsch gemacht. Er hat den höchsten deutschen Average jemals bei diesem Turnier gespielt.“

Darts: Rekord-Average reicht Schindler nicht

Während Schindlers Drei-Dart-Average bei 94,71 Punkten lag, kam Ratajski sogar auf 95,94 Punkte pro Aufnahme.

{ "placeholderType": "MREC" }

Entsprechend zollte Experte Max Hopp dem Polen Respekt: „Er hat eines seiner besten Major-Matches gemacht. Schade für Martin, aber Kopf hoch!“

Beim einzigen PDC-Event, wo die Spieler jedes Leg nicht nur mit einem Doppel beenden, sondern auch mit einem Doppel beginnen müssen, legte Ratajski einen Traumstart hin.

Schindler kassiert ersten Matchdart

Der Pole präsentierte sich besonders sicher auf die Doppel und legte ein 3:0 im ersten Satz vor.

Schindler, der überraschend mit dem Song „Without me“ von Eminem eingelaufen war, konnte seinen ersten und einzigen Leggewinn beim 1:0 im zweiten Satz verbuchen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ratajski stellte in der Folge erst auf 2:1 und nutzte dann eiskalt seinen ersten Matchdart auf der Doppel-18 zum Sieg.

Die erste Partie des Major-Turniers gewann Rob Cross zuvor mit 2:1 in Sätzen gegen Wessel Nijman.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am späten Montagabend ist auch noch der zweite deutsche Teilnehmer, Niko Springer, gefordert. Sein Match gegen den Engländer Stephen Bunting ist für 23.10 Uhr angesetzt.

World Grand Prix: Spielplan am Montag

1. Runde: