Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
World Grand Prix
World Grand Prix
NEWS
SPIELPLAN
LIVETICKER
ERGEBNISSE
World Grand Prix>

Darts: World Grand Prix mit Humphries heute live im Free-TV & Gratis-Stream

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

World Grand Prix heute live bei SPORT1

Der World Grand Prix läuft! SPORT1 zeigt die Spiele des Darts-Highlights live im Free-TV - am dritten Tag stehen die ersten Achtelfinals an.
Michael van Gerwen scheitert in der ersten Runde des World Grand Prix an Dirk van Duijvenbode und ist damit zum fünften Mal in diesem Format in Runde 1 gescheitert.
SPORT1
Der World Grand Prix läuft! SPORT1 zeigt die Spiele des Darts-Highlights live im Free-TV - am dritten Tag stehen die ersten Achtelfinals an.

Darts-Highlight bei SPORT1: Am Mittwoch geht der World Grand Prix weiter! Das Major-Turnier findet vom 6. bis zum 12. Oktober in der Mattioli Arena von Leicester statt - und SPORT1 zeigt die Spiele ab 20 Uhr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Mittwoch stehen die ersten vier Achtelfinals auf dem Programm. Gefordert sind unter anderem der Vize-Weltmeister Luke Humphries und auch Darts-Ikone Gary Anderson.

Darts: So können Sie den World Grand Prix heute live verfolgen

Den Auftakt am Mittwoch machen Cameron Menzies und Rob Cross (20 Uhr). Menzies setzte sich am Montag mit 2:0 gegen Chris Dobey durch, Cross bezwang Wessel Nijman mit 2:1.

Anschließend greift Stephen Bunting ins Geschehen ein. Der Engländer muss auf dem Weg zum Titel am Niederländer Danny Noppert vorbei (21 Uhr).

{ "placeholderType": "MREC" }

Vize-Weltmeister Luke Humphries bekommt es in der Folge mit dem Polen Krzysztof Ratajski zu tun (22 Uhr). Den Abschluss der ersten Achtelfinals machen Joe Cullen und Darts-Legende Gary Anderson (23 Uhr).

Die beiden deutschen Teilnehmer, Martin Schindler und Niko Springer, verloren ihre jeweiligen Auftaktspiele am Montagabend.

Darts: Der Spielplan des World Grand Prix in Leicester

Achtelfinals:

Mittwoch, 08.10.2025 (ab 20:00 Uhr MESZ):

  • Cameron Menzies vs. Rob Cross (20:00 Uhr)
  • Stephen Bunting vs. Danny Noppert (21:00 Uhr)
  • Luke Humphries vs. Krzysztof Ratajski (22:00 Uhr)
  • Joe Cullen vs. Gary Anderson (23:00 Uhr)

Darts: So läuft der World Grand Prix ab

Im Achtel- und Viertelfinale wird im Modus „Best of 5 sets“ gespielt. Im Halbfinale gilt „Best of 9 sets“, ehe im Finale bis zu elf Sätze gespielt werden können.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Besonderheit des World Grand Prix liegt darin, dass die Spieler gemäß dem Modus „Double-In/Double Out“ jedes Leg nicht nur mit einem Doppel beenden, sondern auch mit einem Doppel beginnen müssen. Erst nach einem Doppel zu Beginn zählen die Scores.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite