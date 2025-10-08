Darts: World Grand Prix mit Humphries heute live im Free-TV & Gratis-Stream

Darts-Highlight bei SPORT1: Am Mittwoch geht der World Grand Prix weiter! Das Major-Turnier findet vom 6. bis zum 12. Oktober in der Mattioli Arena von Leicester statt - und SPORT1 zeigt die Spiele ab 20 Uhr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.
World Grand Prix heute live bei SPORT1
Am Mittwoch stehen die ersten vier Achtelfinals auf dem Programm. Gefordert sind unter anderem der Vize-Weltmeister Luke Humphries und auch Darts-Ikone Gary Anderson.
Darts: So können Sie den World Grand Prix heute live verfolgen
Den Auftakt am Mittwoch machen Cameron Menzies und Rob Cross (20 Uhr). Menzies setzte sich am Montag mit 2:0 gegen Chris Dobey durch, Cross bezwang Wessel Nijman mit 2:1.
Anschließend greift Stephen Bunting ins Geschehen ein. Der Engländer muss auf dem Weg zum Titel am Niederländer Danny Noppert vorbei (21 Uhr).
Vize-Weltmeister Luke Humphries bekommt es in der Folge mit dem Polen Krzysztof Ratajski zu tun (22 Uhr). Den Abschluss der ersten Achtelfinals machen Joe Cullen und Darts-Legende Gary Anderson (23 Uhr).
Die beiden deutschen Teilnehmer, Martin Schindler und Niko Springer, verloren ihre jeweiligen Auftaktspiele am Montagabend.
Darts: Der Spielplan des World Grand Prix in Leicester
Achtelfinals:
Mittwoch, 08.10.2025 (ab 20:00 Uhr MESZ):
- Cameron Menzies vs. Rob Cross (20:00 Uhr)
- Stephen Bunting vs. Danny Noppert (21:00 Uhr)
- Luke Humphries vs. Krzysztof Ratajski (22:00 Uhr)
- Joe Cullen vs. Gary Anderson (23:00 Uhr)
Darts: So läuft der World Grand Prix ab
Im Achtel- und Viertelfinale wird im Modus „Best of 5 sets“ gespielt. Im Halbfinale gilt „Best of 9 sets“, ehe im Finale bis zu elf Sätze gespielt werden können.
Die Besonderheit des World Grand Prix liegt darin, dass die Spieler gemäß dem Modus „Double-In/Double Out“ jedes Leg nicht nur mit einem Doppel beenden, sondern auch mit einem Doppel beginnen müssen. Erst nach einem Doppel zu Beginn zählen die Scores.