Darts: World Grand Prix mit Littler und van Gerwen live im Free-TV & Gratis-Stream

SPORT1 07.10.2025 • 16:00 Uhr Der World Grand Prix läuft! SPORT1 zeigt die Spiele des Darts-Highlights live im Free-TV - am zweiten Tag sind mehrere Top-Stars im Einsatz.

Darts-Highlight bei SPORT1: Am Dienstag geht der World Grand Prix weiter! Das Major-Turnier findet vom 6. bis zum 12. Oktober in der Mattioli Arena von Leicester statt - und SPORT1 zeigt die Spiele ab 19 Uhr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Spannung ist garantiert, denn die Topstars der Szene werden allesamt an den Start gehen. Unter ihnen sind auch Luke Littler, Michael van Gerwen und Gerwyn Price.

Darts: So können Sie den World Grand Prix heute live verfolgen

Den Auftakt am Dienstag machen Damon Heta und Luke Woodhouse. Später ist dann auch Gerwyn Price im Einsatz: Seine Erstrundenpartie gegen Ryan Searle ist für 20.30 Uhr angesetzt.

Anschließend trifft zunächst Luke Littler auf Gian van Veen, bevor sich Michael van Gerwen und Dirk van Duijvenbode im niederländischen Duell gegenüberstehen.

Die beiden deutschen Teilnehmer, Martin Schindler und Niko Springer, verloren ihre jeweiligen Auftaktspiele am Montagabend.

Darts: Der Spielplan des World Grand Prix in Leicester

1. Runde:

Dienstag, 07.10.2025 (ab 19:00 Uhr MESZ):

Damon Heta (11) – Luke Woodhouse

Ross Smith (14) – Daryl Gurney

Jonny Clayton (6) – Andrew Gilding

Gerwyn Price (7) – Ryan Searle

Luke Littler (2) – Gian van Veen

Michael van Gerwen (3) – Dirk van Duijvenbode

Peter Wright (15) – Mike De Decker

Josh Rock (10) – Ryan Joyce

Darts: So läuft der World Grand Prix ab

In der 1. Runde wird im Format „Best of 3 sets“ gespielt, ehe im Achtel- und Viertelfinale auf „Best of 5 sets“ erhöht wird. Im Halbfinale gilt „Best of 9 sets“, ehe im Finale bis zu elf Sätze gespielt werden können.