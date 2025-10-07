Darts: World Grand Prix mit Littler und van Gerwen live im Free-TV & Gratis-Stream

Darts-Highlight bei SPORT1: Am Dienstag geht der World Grand Prix weiter! Das Major-Turnier findet vom 6. bis zum 12. Oktober in der Mattioli Arena von Leicester statt - und SPORT1 zeigt die Spiele ab 19 Uhr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.
World Grand Prix heute live bei SPORT1
Spannung ist garantiert, denn die Topstars der Szene werden allesamt an den Start gehen. Unter ihnen sind auch Luke Littler, Michael van Gerwen und Gerwyn Price.
Darts: So können Sie den World Grand Prix heute live verfolgen
Den Auftakt am Dienstag machen Damon Heta und Luke Woodhouse. Später ist dann auch Gerwyn Price im Einsatz: Seine Erstrundenpartie gegen Ryan Searle ist für 20.30 Uhr angesetzt.
Anschließend trifft zunächst Luke Littler auf Gian van Veen, bevor sich Michael van Gerwen und Dirk van Duijvenbode im niederländischen Duell gegenüberstehen.
Die beiden deutschen Teilnehmer, Martin Schindler und Niko Springer, verloren ihre jeweiligen Auftaktspiele am Montagabend.
Darts: Der Spielplan des World Grand Prix in Leicester
1. Runde:
Dienstag, 07.10.2025 (ab 19:00 Uhr MESZ):
- Damon Heta (11) – Luke Woodhouse
- Ross Smith (14) – Daryl Gurney
- Jonny Clayton (6) – Andrew Gilding
- Gerwyn Price (7) – Ryan Searle
- Luke Littler (2) – Gian van Veen
- Michael van Gerwen (3) – Dirk van Duijvenbode
- Peter Wright (15) – Mike De Decker
- Josh Rock (10) – Ryan Joyce
Darts: So läuft der World Grand Prix ab
In der 1. Runde wird im Format „Best of 3 sets“ gespielt, ehe im Achtel- und Viertelfinale auf „Best of 5 sets“ erhöht wird. Im Halbfinale gilt „Best of 9 sets“, ehe im Finale bis zu elf Sätze gespielt werden können.
Die Besonderheit des World Grand Prix liegt darin, dass die Spieler gemäß dem Modus „Double-In/Double Out“ jedes Leg nicht nur mit einem Doppel beenden, sondern auch mit einem Doppel beginnen müssen. Erst nach einem Doppel zu Beginn zählen die Scores.