Darts: World Grand Prix mit Schindler und Springer live im Free-TV & Gratis-Stream

Darts-Highlight bei SPORT1: Am heutigen Montag geht der World Grand Prix los! Das Major-Turnier findet vom 6. bis zum 12. Oktober in der Mattioli Arena von Leicester statt - und SPORT1 zeigt die Spiele ab 20 Uhr live im Free-TV und schon ab 19 Uhr im kostenlosen Livestream.
World Grand Prix heute live bei SPORT1
Spannung ist garantiert, denn die Topstars der Szene werden allesamt an den Start gehen. Unter ihnen sind auch die beiden Deutschen Martin Schindler und Niko Springer.
Darts: So können Sie den World Grand Prix mit Schindler heute live verfolgen:
Den Auftakt bestreiten Rob Cross und Wessel Nijman, gleich im zweiten Spiel ist dann einer der deutschen Stars gefordert. Die Partie von Schindler und dem Polen Krzysztof Ratajski ist für 19.30 Uhr angesetzt.
Springer muss sich dagegen zunächst gedulden, er ist erst ganz am Schluss an der Reihe. Um 22.30 Uhr trifft er auf Stephen Bunting aus England.
Darts: Der Spielplan des World Grand Prix
1. Runde:
Montag, 06.10.2025: (ab 19:00 Uhr MESZ)
- Rob Cross (9) – Wessel Nijman
- Martin Schindler (16) – Krzysztof Ratajski
- Chris Dobey (8) – Cameron Menzies
- James Wade (5) – Joe Cullen
- Danny Noppert (13) – Jermaine Wattimena
- Luke Humphries (1) – Nathan Aspinall
- Gary Anderson (12) – Raymond van Barneveld
- Stephen Bunting (4) – Niko Springer
Dienstag, 07.10.2025: (ab 19:00 Uhr MESZ)
- Damon Heta (11) – Luke Woodhouse
- Ross Smith (14) – Daryl Gurney
- Jonny Clayton (6) – Andrew Gilding
- Gerwyn Price (7) – Ryan Searle
- Luke Littler (2) – Gian van Veen
- Michael van Gerwen (3) – Dirk van Duijvenbode
- Peter Wright (15) – Mike De Decker
- Josh Rock (10) – Ryan Joyce
Darts: So läuft der World Grand Prix ab
In der 1. Runde wird im Format „Best of 3 sets“ gespielt, ehe im Achtel- und Viertelfinale auf „Best of 5 sets“ erhöht wird. Im Halbfinale gilt „Best of 9 sets“, ehe im Finale bis zu elf Sätze gespielt werden können.
Die Besonderheit des World Grand Prix liegt darin, dass die Spieler gemäß dem Modus „Double-In/Double Out“ jedes Leg nicht nur mit einem Doppel beenden, sondern auch mit einem Doppel beginnen müssen. Erst nach einem Doppel zu Beginn zählen die Scores.