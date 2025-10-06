Darts: World Grand Prix mit Schindler und Springer live im Free-TV & Gratis-Stream

SPORT1 06.10.2025 • 16:00 Uhr Der World Grand Prix steht in den Startlöchern! SPORT1 zeigt die Spiele des Darts-Highlights live im Free-TV - gleich am ersten Tag sind zwei deutsche Stars im Einsatz.

Darts-Highlight bei SPORT1: Am heutigen Montag geht der World Grand Prix los! Das Major-Turnier findet vom 6. bis zum 12. Oktober in der Mattioli Arena von Leicester statt - und SPORT1 zeigt die Spiele ab 20 Uhr live im Free-TV und schon ab 19 Uhr im kostenlosen Livestream.

Spannung ist garantiert, denn die Topstars der Szene werden allesamt an den Start gehen. Unter ihnen sind auch die beiden Deutschen Martin Schindler und Niko Springer.

Darts: So können Sie den World Grand Prix mit Schindler heute live verfolgen:

Free-TV(ab 20 Uhr): SPORT1

kostenloser Livestream (ab 19 Uhr): SPORT1

Den Auftakt bestreiten Rob Cross und Wessel Nijman, gleich im zweiten Spiel ist dann einer der deutschen Stars gefordert. Die Partie von Schindler und dem Polen Krzysztof Ratajski ist für 19.30 Uhr angesetzt.

Springer muss sich dagegen zunächst gedulden, er ist erst ganz am Schluss an der Reihe. Um 22.30 Uhr trifft er auf Stephen Bunting aus England.

Darts: Der Spielplan des World Grand Prix

1. Runde:

Montag, 06.10.2025: (ab 19:00 Uhr MESZ)

Rob Cross (9) – Wessel Nijman

Martin Schindler (16) – Krzysztof Ratajski

(16) – Krzysztof Ratajski Chris Dobey (8) – Cameron Menzies

James Wade (5) – Joe Cullen

Danny Noppert (13) – Jermaine Wattimena

Luke Humphries (1) – Nathan Aspinall

Gary Anderson (12) – Raymond van Barneveld

Stephen Bunting (4) – Niko Springer

Dienstag, 07.10.2025: (ab 19:00 Uhr MESZ)

Damon Heta (11) – Luke Woodhouse

Ross Smith (14) – Daryl Gurney

Jonny Clayton (6) – Andrew Gilding

Gerwyn Price (7) – Ryan Searle

Luke Littler (2) – Gian van Veen

Michael van Gerwen (3) – Dirk van Duijvenbode

Peter Wright (15) – Mike De Decker

Josh Rock (10) – Ryan Joyce

Darts: So läuft der World Grand Prix ab

In der 1. Runde wird im Format „Best of 3 sets“ gespielt, ehe im Achtel- und Viertelfinale auf „Best of 5 sets“ erhöht wird. Im Halbfinale gilt „Best of 9 sets“, ehe im Finale bis zu elf Sätze gespielt werden können.

