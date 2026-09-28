Heute startet der Darts World Grand Prix in Leicester. Nur ein deutscher Profi ist am Start. Niko Springer eröffnet das Double-In-Event. So sehen Sie den World Grand Prix im Free-TV und Stream bei SPORT1.

Am Montagabend (Countdown ab 18.30 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im Stream auf SPORT1.de) beginnt der 29. Darts World Grand Prix. Mit Niko Springer, der gleich das Auftakt-Match gegen Danny Noppert bestreitet (ab 19.15 Uhr), hat sich nur ein deutscher Profi für das Turnier qualifiziert.

Neben Springer treten zum Auftakt aber noch andere namhafte Spieler ans Oche. So bekommt es Nathan Aspinall mit Kevin Doets zu tun, während Gerwyn Price von Sebastian Bialecki gefordert wird.

Wie schlägt sich Niko Springer beim World Grand Prix? Wie schlägt sich Niko Springer beim World Grand Prix? © IMAGO/GEPA pictures

Darts heute live: So können Sie den World Grand Prix im Free-TV verfolgen:

Nach dem Match mit Price greift Michael van Gerwen ins Geschehen ein. Für den Niederländer geht es gegen Ryan Joyce. Im Anschluss muss der Weltmeister ran: Luke Littler trifft auf seinen Namensvetter Luke Woodhouse. Den Abschluss bildet das Duell zwischen Rob Cross und Wessel Nijman.

Der World Grand Prix ist das einzige Turnier, bei dem die Spieler jedes Leg mit einem Doppel beginnen und beenden müssen (DIDO). Es treten die 16 besten Spieler der PDC Order of Merit gegen die 16 besten Spieler der Pro Tour Order of Merit gegeneinander an.

Die erste Runde wird im Modus „Best of 3 Sets“ ausgetragen. In Runde zwei sowie im Viertelfinale geht es schließlich über „Best of 5 Sets“. Das Halbfinale wird über „Best of 9 Sets“ gespielt, ehe es im Finale „Best of 11 Sets“ heißt. Einen Set gewinnt der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entscheidet.

Insgesamt werden 750.000 Pfund (ca. 873.000 Euro) an Preisgeldern verliehen. Der Sieger darf sich über 150.000 Pfund (ca. 175.000 Euro) freuen.