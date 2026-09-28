Niko Springer scheitert beim World Grand Prix bereits in der ersten Runde. Gegen Danny Noppert wird ihm auch der spezielle Modus zum Verhängnis.

Der Darts World Grand Prix muss schon nach dem ersten Spiel ohne deutsche Stars auskommen. Mit Niko Springer scheiterte bereits im ersten Match des Major-Turniers (täglich LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im Stream auf SPORT1.de) der einzige Teilnehmer aus Deutschland.

Springer unterlag Danny Noppert mit 1:2 in den Sätzen. Der Deutsche agierte im gesamten Spiel zu inkonstant und spielte nur einen Drei-Dart-Average von 83,58 Punkten. Weil zudem seine Doppelquote (33,3 Prozent) nicht stark genug war, reichten seinem niederländischen Gegner ordentliches Scoring (88,42 Punkte pro Aufnahme) und eine starke Doppelquote (53,3 Prozent) zum Weiterkommen.

Niko Springer scheiterte beim World Grand Prix in der ersten Runde Niko Springer scheiterte beim World Grand Prix in der ersten Runde © IMAGO/GEPA pictures

Lange sah es für Springer sogar so aus, dass das Match mit einem bitteren Whitewash enden könnte. Noppert sicherte sich den ersten Satz mit 3:0 und führte auch im zweiten Satz schon mit 2:0, ehe sich Springer im sechsten Leg das erste Leg der Partie sicherte.

World Grand Prix: Springer hat mit speziellem Modus Probleme

Im Anschluss vergab der Niederländer einen Match-Dart, was Springer zurück ins Spiel brachte. Der 26-Jährige holte sich erst den 2:2-Ausgleich in den Legs und wenig später sogar den zweiten Satz.

Das Match kippte anschließend aber nicht, auch weil Springer mit dem speziellen Modus beim World Grand Prix gehörige Probleme hatte. Die Spieler müssen zum Start jedes Legs erst ein Doppelfeld treffen, ehe sie die restlichen Punkte wie gewohnt herunterspielen können.

DEINE MEINUNG

In den beiden ersten Legs des dritten Satzes gelang es ihm nicht, mit den ersten drei Darts ein Doppelfeld zu treffen. Im zweiten Leg brauchte er sogar satte elf Versuche und feierte seinen Treffer anschließend höhnisch mit den Fans in Leicester.

Wenig später war dann auch das Match vorbei. Noppert nutzte seinen insgesamt dritten Match-Dart zum 2:1-Erfolg.