Diese Geste gefällt England nicht! Darts-Star kontert Schmähgesänge eiskalt

Im sechsten Leg seiner Erstrundenpartie gegen den Engländer Michael Smith sangen die Fans „Scotland gets battered (Schottland wird niedergeschlagen, Anm. d. Red.) “, was den „Flying Scotsman“ dazu veranlasste, auf die Gesänge der englischen Fans zu reagieren.

Auch für Anderson gab es eine Niederlage. Am Ende zog er gegen den „Bully Boy“ mit 5:10 in den Legs den Kürzeren und verabschiedete sich damit vom prestigeträchtigen Turnier in Blackpool.