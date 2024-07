EM 2024: Rekord-Europameister! Spanien schlägt im Herzschlagfinale spät zu

Herzschlagfinale der EM 2024 in Berlin! Spanien hat sich in einem Endspiel-Krimi gegen England mit einem späten 2:1 zum vierten Mal zum Europameister gekrönt. Damit halten die Iberer jetzt den alleinigen Rekord vor Deutschland (3 Titel).

EM 2024: Joker sticht für Spanien

Nico Williams (47.) traf für die Furia Roja und veredelte ein Zuspiel von Lamine Yamal. Bei England stach Joker Cole Palmer (73.) zum Ausgleich - aber Spaniens ebenfalls eingewechselter Mikel Oyarzabal (86.) schoss sein Team wieder in Front und zum Titel. Spanien jubelte wie schon 1964, 2008 und 2012.

Zentimeter-Entscheidung bringt den Titel

Dabei ging es in der Entscheidung, das Tor von Oyarzabal zu geben, nur um wenige Zentimeter! Linksverteidiger Marc Cucurella hatte den Ball in die Mitte geflankt.

So knapp war die Abseits-Entscheidung im EM-Finale

So knapp war die Abseits-Entscheidung im EM-Finale

Southgate überrascht mit Aufstellung

Englands Trainer Gareth Southgate hatte mit der Berufung von Luke Shaw in die Startelf für eine Überraschung gesorgt . Für den Linksverteidiger von Manchester United war es der erste Startelfeinsatz für England seit über einem Jahr.

EM 2024: Nico Williams trifft historisch

In der Halbzeitpause musste Spaniens Trainer Luis de la Fuente offenbar verletzungsbedingt umstellen. Rodri blieb in der Kabine, für den Mittelfeldstrategen kam Martín Zubimendi in die Partie.