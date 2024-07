World Matchplay: Nächster Tiefschlag für Darts-Legende

Wrights Formkurve zeigt nach unten

Wright leistete sich insgesamt 15 Fehler auf die Doppel (5/20), was am Ende eine Quote von 25 Prozent bedeutete. Hingegen bewies sich Gilding treffsicherer, denn er kam auf eine Checkoutquote von 55,6 Prozent (10/18).

Die Niederlage reiht sich in die enttäuschenden Leistungen des zweimaligen Weltmeisters und früheren Weltranglisten-Ersten aus den vergangenen Monaten ein. Nach einem guten Start in die Players-Championship-Turniere zu Beginn des Jahres überstand Wright zuletzt nur selten die zweite Runde. Zudem wurde er in der Premier League mit Abstand Letzter. An den 16 Spieltagen schied er 14-mal nach der Auftaktpartie aus.