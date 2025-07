Darts: World Matchplay heute live im TV, Stream und Ticker

Beim World Matchplay starten am Dienstag die Achtelfinals. Nach dem Aus von Ricardo Pietreczko und Martin Schindler allerdings ohne deutsche Beteiligung.

Beim World Matchplay starten am Dienstag die Achtelfinals. Nach dem Aus von Ricardo Pietreczko und Martin Schindler allerdings ohne deutsche Beteiligung.

Ohne einen deutschen Spieler beginnen am Dienstag die ersten vier Achtelfinals des World Matchplay . Jonny Clayton, der Martin Schindler bezwingen konnte, steht erneut am Oche und trifft zum Abschluss der Session auf Mike de Decker.

Den Anfang in Blackpool machen allerdings um 20:15 mit Gian van Veen und Danny Noppert zwei Niederländer. Van Veen sorgte in der ersten Runde für eine Überraschung, als er die Nummer eins der Welt, Luke Humphries, mit 10:8 aus dem Turnier kegelte.

Qualifiziert sind die Top 16 der Order of Merit sowie die Top 16 der Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die große Order of Merit qualifiziert sind.