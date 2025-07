Darts: Finale des World Matchplay mit Littler heute live im Stream und Ticker

Beim Darts World Matchplay in Blackpool steht das Finale an – und eines ist bereits sicher: Der Sieger kommt aus England.

Am Sonntagabend ( ab 21.15 Uhr im LIVETICKER ) kommt es beim Darts World Matchplay in Blackpool zum großen Finale zwischen Luke Littler und dessen englischen Landsmann James Wade.

So können Sie das Finale des World Matchplay heute live verfolgen:

Miese Bilanz für Wade

Im Finale geht es im Modus „Best of 35 Legs“ für beide um sehr viel - es gibt 200.000 Pfund (ca. 230.000 Euro) Siegprämie. Zudem möchte Wade eine Durststrecke beenden. Der 42-Jährige gewann zuletzt im Jahr 2021 ein Major-Turnier.

Die Bilanz gegen Littler spricht jedoch gegen Wade. Von den letzten fünf Duellen konnte der Routinier nur eines gewinnen - und das ist bereits über ein Jahr her. Am 20. Februar 2024 setzte sich Wade beim Players Championship in der ersten Runde mit 6:5 gegen Littler durch.