Darts heute live im Smart-TV, Stream und Liveticker - Kracher für Schindler im World Matchplay

Alle Augen nach Blackpool: In der Stadt an der Westküste Englands findet mit dem PDC World Matchplay aktuell eines der bedeutendsten Darts-Turniere des Jahres statt. Am Montagabend darf nun auch der deutsche Martin Schindler endlich ins Turnier eingreifen.
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World Matchplay: Schindler gegen Price
Anwurf im ersten Spiel zwischen Ross Smith und Kevin Doets ist gegen 20 Uhr. Im Anschluss darf sich „The Wall“ dann auf der Bühne des Winter Gardens beweisen. Nach dem Ausscheiden Niko Springers gegen Luke Littler ist Schindler der letzte verbleibende Deutsche im Starterfeld.
Mit Gerwyn Price, der Nummer neun der Order of Merit, wartet aber eine echte Herausforderung auf den 29-Jährigen.
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Darts: Springer chancenlos gegen Littler
Komplettiert wird das Line-up zum Wochenstart von Luke Humphries gegen Cameron Menzies und Danny Noppert gegen Rob Cross. Gleichzeitig sind das auch die letzten Erstrunden-Matches. Ab Dienstag geht es mit den Achtelfinals weiter. Das Endspiel steigt dann am kommenden Sonntag.
Insgesamt nehmen 32 Spieler am Turnier teil: Die Top 16 der PDC Order of Merit treffen auf die 16 besten Profis der ProTour Order of Merit. Gespielt wird im K.o.-System, wobei die Partien im Verlauf des Turniers immer länger werden. Die erste Runde startet im Best-of-19-Legs-Format.
Der Sieger kassiert ein Preisgeld von 225.000 Pfund (264.400 Euro) und die begehrte „Phil Taylor Trophy“. Seit 2018 trägt der Pokal den Namen der englischen Darts-Legende, die gleichzeitig auch Rekordsieger des World Matchplay ist.