Darts heute live im Smart-TV, Stream und Liveticker - Kracher für Schindler im World Matchplay

SPORT1 20.07.2026 • 17:00 Uhr Blackpool bleibt in dieser Woche die Hauptattraktion für Darts-Fans. Beim World Matchplay fordert Martin Schindler heute den Waliser Gerwyn Price zum Erstrundenmatch.

Alle Augen nach Blackpool: In der Stadt an der Westküste Englands findet mit dem PDC World Matchplay aktuell eines der bedeutendsten Darts-Turniere des Jahres statt. Am Montagabend darf nun auch der deutsche Martin Schindler endlich ins Turnier eingreifen.

Anwurf im ersten Spiel zwischen Ross Smith und Kevin Doets ist gegen 20 Uhr. Im Anschluss darf sich „The Wall“ dann auf der Bühne des Winter Gardens beweisen. Nach dem Ausscheiden Niko Springers gegen Luke Littler ist Schindler der letzte verbleibende Deutsche im Starterfeld.

Mit Gerwyn Price, der Nummer neun der Order of Merit, wartet aber eine echte Herausforderung auf den 29-Jährigen.

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Komplettiert wird das Line-up zum Wochenstart von Luke Humphries gegen Cameron Menzies und Danny Noppert gegen Rob Cross. Gleichzeitig sind das auch die letzten Erstrunden-Matches. Ab Dienstag geht es mit den Achtelfinals weiter. Das Endspiel steigt dann am kommenden Sonntag.

Insgesamt nehmen 32 Spieler am Turnier teil: Die Top 16 der PDC Order of Merit treffen auf die 16 besten Profis der ProTour Order of Merit. Gespielt wird im K.o.-System, wobei die Partien im Verlauf des Turniers immer länger werden. Die erste Runde startet im Best-of-19-Legs-Format.