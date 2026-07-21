„Kane-Moment“ nach Überraschungs-Coup

Jannis Blank 21.07.2026 • 11:21 Uhr Cameron Menzies sorgt beim World Matchplay für eine faustdicke Überraschung. Nach seinem Coup gegen Luke Humphries wird der Schotte emotional – und zieht einen ungewöhnlichen Vergleich zu Harry Kane.

Cameron Menzies hat beim World Matchplay für eine faustdicke Überraschung gesorgt und den Weltranglistenzweiten Luke Humphries mit 10:7 in Legs bezwungen. „Niemand hat mir eine Chance gegeben. Endlich habe ich ein Spiel in den Winter Gardens gewonnen“, sagte der 37-Jährige nach dem wohl größten Sieg seiner Karriere.

Der Schotte stürmte in Blackpool zu einer 8:3-Führung, ehe Humphries zurückschlug und den Rückstand bis auf ein Leg verkürzte. Der Außenseiter behielt jedoch die Nerven und machte den Coup mit einem 170er-Finish, dem sogenannten „Big Fish“, perfekt.

Menzies kann seinen Coup kaum fassen

Wie viel ihm der Erfolg bedeutete, machte Menzies unmittelbar danach deutlich. „Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Zuerst hörte ich diesen ‚Scotland get battered‘-Sprechchor von den Fans, und dann hieß es plötzlich ‚Come on, Cammy‘.“

Auch der Kontrast zum vergangenen Jahr beschäftigte ihn. „Letztes Jahr war kein gutes Jahr für mich, und dann das hier. Was für ein Unterschied. Was für ein Erlebnis.“ Seine emotionale Bilanz: „Egal, was ich in meinem Leben noch tun werde, das werde ich bis ins Grab mitnehmen.“

Menzies macht es wie Harry Kane

Seine sichtbaren Gefühlsausbrüche auf der Bühne kosteten Menzies viel Kraft. „Ich zeige tatsächlich viele Emotionen. Ich lasse mich zu sehr vom Moment mitreißen.“ Der Schotte versuchte daher, sich während der Partie stärker zu kontrollieren: „Wenn man so viele Emotionen zeigt, zehrt das sehr an einem. Ich habe einfach versucht, gelassener zu sein.“

Nach der Partie war von dieser Zurückhaltung allerdings nicht mehr viel übrig – und auch seine Stimme hatte gelitten. „Meine Stimme ist weg, ich fühle mich hier mit meiner Stimme wie Harry Kane“, sagte Menzies. Der englische Nationalmannschaftskapitän hatte nach dem spektakulären 3:2-Sieg gegen Mexiko im WM-Achtelfinale ebenfalls kaum noch sprechen können.