Darts: Price macht Littler vor Finale Kampfansage: "Dann gewinne ich"

Conrad Fröhlich 26.07.2026 • 19:30 Uhr Auf Gerwyn Price wartet mit Luke Littler im Finale beim World Matchplay wohl die härteste Aufgabe überhaupt. Dennoch sieht sich Price als Favorit. Er sendet eine Kampfansage an das Wunderkind.

Dem Gegner und Weltranglistenersten demütig die Favoritenrolle zuschieben? Nicht mit Gerwyn Price. Der Darts-Profi hat vor dem Finale beim World Matchplay eine Kampfansage Richtung Luke Littler gesendet.

Und das, obwohl viele Darts-Fans uns Experten Price als klaren Außenseiter sehen. „Wenn ich in ein Spiel gehe, bin ich der Favorit. So glaube ich, und so bereite ich mich vor“, sagte er nach seinem Halbfinalsieg gegen Gian van Veen am Samstagabend (17:10) bei Sky Sports.

Price: „Dann gewinne ich“

„Wenn ich meine Bestform zeige, werde ich gewinnen“, zeigte der „Iceman“ sich selbstbewusst: „Luke weiß natürlich, dass er verlieren kann, wenn er unter seinem Niveau spielt. Wenn ich meine Bestform zeige, ist alles in Ordnung. Dann gewinne ich.“

Dem aktuellen Darts-Dominator und amtierenden Titelverteidiger, der Dirk van Duijvenbode im Halbfinale besiegte (17:5), zollte Price dabei natürlich Respekt. Anschließend ruderte er zurück: „Luke wird im Finale der große Favorit sein“.

Aber: „Unterschätzt mich auf keinen Fall! Ich stehe in einem großen Finale und habe in keinem dieser Spiele auch nur annähernd mein Bestes gezeigt. Ich weiß, dass ich noch viel mehr zu bieten habe.“

Beendet Price den Littler-Fluch?

Diese Leistungssteigerung wird beim Finale am Sonntagabend (21:05, live im SPORT1-Ticker) notwendig sein. Schließlich gingen die vergangenen neun direkten Duelle allesamt an Littler.