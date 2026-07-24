Darts: World Matchplay heute LIVE im TV, Stream und Ticker - Folgt Price ins Halbfinale?

SPORT1 24.07.2026 • 17:00 Uhr Die abschließenden Viertelfinals stehen beim World Matchplay an. Der Kampf um den Titel spitzt sich zu. Kann Gerwyn Price eine Duftmarke setzen?

Beim World Matchplay in Blackpool geht es am Freitagabend (ab ca. 21 Uhr deutscher Zeit) mit den abschließenden beiden Viertelfinals weiter.

In den mit Spannung erwarteten Duellen treffen der Engländer Ross Smith und Ex-Weltmeister Gerwyn Price sowie der Weltranglisten-Zweite Gian van Veen und James Wade aufeinander. Gespielt wird im Modus „Best of 31 Legs“.

So können Sie das World Matchplay heute live verfolgen

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Für Gerwyn Price stellt diese Woche des World Matchplay eine Achterbahnfahrt der Gefühle dar: Der Finalist von 2022 hatte in seiner Auftaktpartie Martin Schindler in einem dramatischen Match geschlagen und war im Anschluss über Rob Cross siegreich.

Auf privater Seite hatte der Waliser derweil bekanntgegeben, dass er mit 41 Jahren Opa werden würde. Doch Price will sich voll auf den Sport konzentrieren: Sollte er seine Partie im Viertelfinale gewinnen, würde er an Michael van Gerwen vorbeiziehen und nach dem Turnier wohl wieder unter den Top 7 der Welt stehen.

Sein Gegner Ross Smith hat derweil von der Aufgabe von Cameron Menzies profitiert. Der Schotte hatte mit Bluthochdruck zu kämpfen und sogar hinter der Bühne kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Inzwischen gehe es ihm aber wieder besser, teilte die PDC mit.

Die Duelle in der Übersicht

Ross Smith vs. Gerwyn Price (ca. 21.00 Uhr)

Gian van Veen vs. James Wade (ca. 22.30 Uhr)