Darts: World Series Finals mit Littler live in TV, Stream & Ticker

SPORT1 13.09.2025 • 10:00 Uhr Bei den World Series of Darts Finals stehen am zweiten Tag die restlichen Erstrundenspiele und die Achtelfinals auf dem Plan. SPORT1 zeigt das Event live im Free-TV.

In der AFAS Live Arena in Amsterdam steigen am Wochenende die World Series of Darts Finals - und SPORT1 überträgt das gesamte Event live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach dem bitteren Aus von Gabriel Clemens am Freitag in der ersten Runde ist kein Deutscher mehr im Turnier vertreten. Dafür greift in der Nachmittagssession am Samstag (ab 12.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) Weltmeister Luke Littler ins Geschehen ein.

So können Sie die World Series of Darts Finals heute live verfolgen:

TV : SPORT1

: SPORT1 Stream : SPORT1

: SPORT1 Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Der Titelverteidiger bekommt es im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale mit dem australischen Routinier Simon Whitlock zu tun. Die Partie ist als drittletztes Duell der Nachmittagssession für ca. 15.30 Uhr angesetzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zuvor sind mit Peter Wright, Raymond van Barneveld und Gerwyn Price weitere namhafte Darts-Stars im Einsatz. Hier geht es zum Spielplan.

World Series of Darts Finals: Modus und Preisgeld

Gespielt wird in den ersten beiden Runden im Modus Best-of-11-Legs. Das bedeutet also, dass sechs Legs zum Sieg benötigt werden. Im Viertelfinale heißt es dann „Best of 19″, im Halbfinale und im Endspiel lautet es schließlich „Best of 21″.

Insgesamt werden 400.000 Pfund Preisgeld (rund 463.000 Euro) ausgeschüttet. Der Sieger erhält 80.000 Pfund (rund 93.000 Euro). Das Preisgeld zählt nicht für die Weltrangliste, die Finalisten können sich allerdings für den prestigeträchtigen Grand Slam of Darts qualifizieren.