"Doppelpass on Tour" begeistert die Fans in vollen Hallen: Erfolgsshow wird bis Jahresende verlängert

Standing Ovations, begeisterte Fans und volle Hallen: Die interaktive Bühnenshow „Doppelpass on Tour“ mit Moderator Thomas Helmer und vielen prominenten Gästen zieht bei ihrer aktuellen Deutschland-Tournee das Publikum in ihren Bann. Um noch mehr fußballbegeisterten Menschen in ganz Deutschland die Chance zu geben, den „Doppelpass“ bei sich zu Hause zu erleben, wird das Erfolgsformat daher über die Saison 2023/2024 hinaus bis Ende dieses Jahres verlängert. Ab sofort gibt es Tickets für 19 zusätzliche Stationen ab 7. Oktober bis 18. Dezember – darunter viele neue Regionen und Locations, die bisher noch nicht auf dem Tour-Programm standen. Der „Doppelpass on Tour“, die Event-Reihe zu Deutschlands Fußball-Talk Nr. 1, wird seit 2021 von der Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH veranstaltet. Zum Team um den früheren Kapitän des FC Bayern München Thomas Helmer gehört als meinungsstarker Stammgast Mario Basler, Europameister von 1996 und Ex-Profi von Bayern München, Werder Bremen und dem 1. FC Kaiserslautern. Tickets und VIP-Tickets für den „Doppelpass on Tour“ können Fußballfans unter www.printyourticket.de/doppelpass oder über die Ticket-Hotline (Tel. +49 (0)6073-722740) erwerben.

Thomas Helmer, Moderator des „Doppelpass on Tour“: „Der ‚Dopa on Tour‘ geht dieses Jahr vor allem dank der vielen begeisterten Fans in die Verlängerung – in vielen Städten werden wir zum ersten Mal zu Gast sein: Mit viel Leidenschaft und Humor werden wir in diesem Super-Fußballjahr diskutieren und weiter ganz nah an unseren Zuschauern dran sein und sie aktiv mit ins Geschehen einbinden – so wie es sich für Deutschlands größten Fußball-Stammtisch gehört. Vor vollem Haus aufzutreten, war für mich schon früher als Bundesliga-Profi das Größte, das wird ein Fest. Im Stadion oder auf der Bühne: Ich freue mich auf die Einwürfe aus dem Publikum – und auch die ein oder andere verbale Grätsche von Mario Basler.“

Von der Ostsee bis zum Bodensee, vom Ruhrgebiet bis nach Brandenburg: „Doppelpass on Tour“ feiert bundesweit viele Premieren

Ab Herbst wird der „Doppelpass on Tour“ in vielen neuen Veranstaltungsorten gastieren: Auftakt ist am Montag, 7. Oktober, in der Stadthalle Unna im Ruhrgebiet, ehe am Dienstag und Mittwoch, 8. und 9. Oktober, die Show in Bergheim (MEDIO.RHEIN.ERFT) und in Siegen (Siegerlandhalle) Halt macht. Beginn ist jeweils um 20:00 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr. Zum ersten Mal wird der „Dopa on Tour“ in Lingen, Bünde und Rheda-Wiedenbrück am 28., 29. und 30. Oktober zu Gast sein.

Von dort geht es quer durch die Republik nach Cottbus (12. November) und Rostock (14. November) – dort gastiert das Bühnenprogramm ebenfalls zum ersten Mal. Im November kommt der „Doppelpass on Tour“ auch nach Leipzig (11. November) und Berlin (13. November), ehe es mit weiteren Premieren zunächst in Hessen am 18. November in Künzell (Landkreis Fulda) und am 19. November in Gelnhausen-Meerholz (Main-Kinzig-Kreis) sowie anschließend am 20. November im unterfränkischen Mainaschaff weitergeht. Nach weiteren Stationen in Bayern – am 2. Dezember in Germering, am 3. Dezember in Straubing und am 4. Dezember in Erlangen – biegt die Tournee 2024 in die Zielgerade ein und gastiert in Baden-Württemberg: am 16. Dezember in Filderstadt, am 17. Dezember in Heidenheim und am 18. Dezember in Radolfzell am Bodensee.

Unvergessliche Momente für die Fans beim „Doppelpass on Tour“: Stars zum Anfassen und leidenschaftliche, humorvolle Interaktion mit dem Publikum

Das Konzept hat sich bewährt: Alle Zuschauerinnen und Zuschauer kommen vor Ort mit ihren Stars in Kontakt, die Fußballprominenz ist buchstäblich zum Anfassen und diskutiert leidenschaftlich über aktuelle Themen, das Publikum wird direkt ins Geschehen hineinkatapultiert – sei es über Quizfragen, Mitmachaktionen oder wenn es darum geht, die eigene Meinung zu sagen. Am Ende steht ein unvergesslicher Abend, zumal immer wieder Local Heroes wie zuletzt Ex-Arminia-Profi Ansgar Brinkmann in Bielefeld oder Alf Mintzel, Klublegende von Wehen-Wiesbaden, in Limburg und auch Klub-Bosse wie Alexander Rosen, Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, oder Otmar Schork, Sportchef des FC Magdeburg, vor Ort mit einbezogen werden.

Thomas Helmer, Mario Basler, Matze Knop, Ingo Anderbrügge diskutieren am 22. April in Gladbeck

Wer nicht bis zum Herbst warten möchte: Bis Juni folgen noch neun Termine, wovon die Hallen in Münster-Hiltrup, Leipzig und Aalen bereits jetzt ausverkauft sind, für die Events in den weiteren Städten gibt es indes noch Karten (siehe Veranstaltungstermine in der Übersicht). Zur interaktiven Bühnenshow am Montag, 22. April, in der Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck haben neben Thomas Helmer und Mario Basler schon Comedian Matze Knop und Ex-Schalke-Profi Ingo Anderbrügge ihr Kommen angekündigt. Am Tag darauf fachsimpeln in Oberhausen Thomas Helmer, Mario Basler, Hajo Sommers, Präsident von RW Oberhausen, sowie Matze Knop und Fußballkommentator Hansi Küpper.

Tickets und VIP-Tickets sind unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. +49 (0)6073-722740) erhältlich – auch als gelungene Geschenküberraschung für alle Fußballbegeisterten. Die VIP-Tickets enthalten Fotos und Autogramme von den Talkgästen, SPORT1 Experte Mario Basler und Moderator Thomas Helmer, das Original-„Phrasenschwein“ aus dem „Doppelpass“ als Geschenk, beste Plätze und einen früheren Einlass.

Unterhaltsame Reise durch die Fußball-Historie mit Fußballstars und prominenten Gästen

„Doppelpass on Tour“ nimmt die Fußballfans mit auf eine unterhaltsame Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte: Mit Highlights aus dem deutschen Fußball, der Bundesliga und vielen amüsanten und skurrilen Anekdoten – auch aus der Historie des „Doppelpass“, seit 1995 die Bühne für die Protagonisten des deutschen Fußballs. Im typischen „Doppelpass“-Ambiente – auch das berühmte Phrasenschwein ist natürlich mit von der Partie – begrüßt Thomas Helmer, der auf SPORT1 aktuell den „Fantalk“ moderiert, auf den jeweiligen Stationen prominente Gäste aus dem Fußball- und Showbereich, auch mit entsprechendem regionalem Bezug zum Veranstaltungsort. Mit ihnen plaudert er in der rund zweistündigen interaktiven Bühnenshow leidenschaftlich und liebevoll über die schönste Nebensache der Welt– und bezieht natürlich auch das Publikum mit in die Talkrunde ein: von nostalgischen Geschichten bis hin zu den aktuellen, heiß diskutierten Themen, die die Fußballnation mit ihren kolportierten 83 Millionen Bundestrainer:innen bewegen.

Die Veranstaltungstermine „Doppelpass on Tour“ 2024 in der Übersicht:

Tag, Datum Uhrzeit Veranstaltungsort Info

Montag, 22. April 20:00 Uhr Gladbeck | Mathias-Jakobs-Stadthalle Gäste: Thomas Helmer, Mario Basler, Matze Knop, Ingo Anderbrügge

Dienstag, 23. April 20:00 Uhr Oberhausen | Luise Albertz Halle Gäste: Thomas Helmer, Mario Basler, Matze Knop, Hansi Küpper, Hajo Sommers

Mittwoch, 24. April 20:00 Uhr Münster-Hiltrup | Stadthalle Gäste: Thomas Helmer, Mario Basler, Matze Knop, Ansgar Brinkmann, Sascha Hildmann AUSVERKAUFT

Montag, 13. Mai 20:00 Uhr Leipzig | Haus Leipzig Gäste: Thomas Helmer, Mario Basler, Matze Knop, Guido Schäfer AUSVERKAUFT

Dienstag, 14. Mai 20:00 Uhr Limbach-Oberfrohna | Stadthalle Gäste: Thomas Helmer, Mario Basler, Maik Franz

Mittwoch, 15. Mai 20:00 Uhr Aue | Kulturhaus Gäste: Thomas Helmer, Mario Basler, Maik Franz, Bernd Heynemann

Mittwoch, 5. Juni 20:00 Uhr Neu-Ulm | Edwin Scharff Haus Gäste: -

Donnerstag, 6. Juni 20:00 Uhr Gersthofen | Stadthalle Gäste: -

Freitag, 7. Juni 20:00 Uhr Aalen | Stadthalle AUSVERKAUFT

Montag, 7. Oktober 20:00 Uhr Unna | Stadthalle Gäste: -

Dienstag, 8. Oktober 20:00 Uhr Bergheim| MEDIO.RHEIN.ERFT – Großer Saal Gäste: -

Mittwoch, 9. Oktober 20:00 Uhr Siegen | Siegerlandhalle Leonhard-Gläser-Saal Gäste: -

Montag, 28. Oktober 20:00 Uhr Lingen | Theater an der Wilhelmshöhe Gäste: -

Dienstag, 29. Oktober 20:00 Uhr Bünde | Stadtgarten Gäste: -

Mittwoch, 30. Oktober 20:00 Uhr Rheda-Wiedenbrück | Stadthalle Gäste: -

Montag, 11. November 20:00 Uhr Leipzig | Haus Leipzig Gäste: -

Dienstag, 12. November 20:00 Uhr Cottbus | Stadthalle Gäste: -

Mittwoch, 13. November 20:00 Uhr Berlin | Fontane Haus Gäste: -

Donnerstag, 14. November 20:00 Uhr Rostock | Moya Gäste: -

Montag, 18. November 20:00 Uhr Künzell | Gemeindezentrum Gäste: -

Dienstag, 19. November 20:00 Uhr Gelnhausen-Meerholz | Sport- und Kulturhalle Gäste: -

Mittwoch, 20. November 20:00 Uhr Mainaschaff | Maintalhalle Gäste: -

Montag, 2. Dezember 20:00 Uhr Germering (München) | Stadthalle Germering Gäste: -

Dienstag, 3. Dezember 20:00 Uhr Straubing | Joseph-von-Fraunhofer-Halle Gäste: -

Mittwoch, 4. Dezember 20:00 Uhr Erlangen | Heinrich-Lades-Halle Gäste: -

Montag, 16. Dezember 20:00 Uhr Filderstadt | Filharmonie Gäste: -

Dienstag, 17. Dezember 20:00 Uhr Heidenheim | Congress Centrum Gäste: -