Alonso? "Jetzt hat er die Quittung bekommen"

Es war eine rabenschwarze Woche für Xabi Alonso und Bayer Leverkusen. Erstmals seit Mai 2023 verlor die Werkself wettbewerbsübergreifend zwei Spiele in Folge. Ein Grund dafür war auch, dass sich Alonso in beiden Spielen ein Stück weit verzockte. Nach der klaren Niederlage beim FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale rotierte der Spanier bei der Heimniederlage gegen Werder Bremen siebenmal .

„Auch wenn du dieses Spiel am Dienstag natürlich auf dem Schirm hast und möchtest, dass der ein oder andere zu Kräften kommt, ist es alles okay. Ich bin aber Freund davon, im Rhythmus zu bleiben als Spieler und lieber in der 45. oder 60. rauszugehen“, begründete der Ex-Bayern-Star seine These. Er ergänzte: „Wichtig ist für eine Mannschaft, dass die Achse steht. Und die können das auch drei mal pro Woche.“