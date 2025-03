Bayern patzt vor Leverkusen-Kracher

Der FC Bayern hat gegen Abstiegskandidat Bochum gepatzt. Der deutsche Rekordmeister verlor nach wildem Spielverlauf mit 2:3 und kassierte seine zweite Niederlage in dieser Bundesliga-Saison.

Ein Doppelpack von Raphael Guerreiro hatte die Bayern in Führung gebracht (14./28.), ehe Jakov Medic nach einer Bochumer Ecke verkürzte (31.). Zwischenzeitlich hatte Serge Gnabry einen Strafstoß verschossen (22.).

Wild wurde es wenig später: Joao Palhinha erwischte Gegenspieler Giorgios Masouras ebenso übel wie unglücklich am Unterschenkel, sah die Rote Karte (43.).

Leverkusen nutzt Bayern-Patzer nicht

Die beiden deutschen Schwergewichte treffen am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League aufeinander.

Eindrucksvolle Bayern-Choreo

Beim Einlaufen der Mannschaften - die Bayern spielten in Jubiläumstrikots - zeigten die Anhänger im ganzen Stadion eine eindrucksvolle Choreographie.

Kompany war in alle dem Trubel und zwischen den beiden Leverkusen-Duellen bemüht, die Konzentration hochzuhalten. Sein Ansatz: Totale Rotation. Einzig Leon Goretzka behielt seinen Platz in der Startelf - laut Kompany „nicht abnormal“.

Seine runderneuerte Mannschaft brauchte eine knappe Viertelstunde, um sich zu finden. Nachdem Bochum einen Lauf von Gnabry noch eben so gestoppt hatte, rückte der aufmerksame Guerreiro nach und traf zur Führung. Nach einem rotwürdigen Foul von Medic an Leroy Sane vergab Gnabry den Elfmeter, Guerreiro aber erhöhte per Kopf nach Kopfballvorlage von Thomas Müller.