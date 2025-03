Bayern-Verletzungssorgen immer größer! "Das ist ein Desaster"

SPORT1 30.03.2025 • 16:14 Uhr Dem FC Bayern gehen nach der Verletzung von Hiroki Ito die Abwehrspieler aus. Die Misere könnte die großen Saisonziele der Bayern gefährden.

Die Sorgen beim FC Bayern werden immer größer! Der deutsche Rekordmeister muss lange auf Verteidiger Hiroki Ito verzichten.

Wie die Bayern am Sonntag bekanntgaben, brach sich Ito beim Heimsieg gegen den FC St. Pauli erneut den Mittelfuß. Es ist der nächste Abwehr-Ausfall, den die Münchener nach den Verletzungen von Alphonso Davies und Dayot Upamecano verdauen müssen. Auch Kapitän Manuel Neuer fehlt weiterhin.

„Ich halte das für ein komplettes Desaster in dieser Phase der Saison. Das wirbelt alles durcheinander. Da kann alles wackeln, aber das ist Pech. Das ist wirklich ein Debakel für die Bayern“, sagte Dirc Seemann, Mitglied der SPORT1-Chefredaktion, im STAHLWERK Doppelpass.

Ähnlich sieht es auch Kommentator Marco Hagemann: „Das ist ein Brett, auf so eine Situation kannst du dich nicht vorbereiten. Sie sind eigentlich relativ gut durch die Saison gekommen, mit den Verletzungen, aber nun kommen sie auf einmal.“

Effenberg: „Bayern ist nicht Favorit gegen Inter“

Für den SPORT1-Experten Stefan Effenberg haben die Ausfälle gerade für die Ambitionen in der Champions League weitreichende Folgen: „Bayern ist nicht Favorit gegen Inter Mailand, das glaube ich nicht. Diese Verletzungen sind hart, das tut weh in so einer Phase.“

Inter sei eine absolute Topmannschaft, die gerade in den großen Spielen ganz genau wisse, was sie mache. „Wenn so eine halbe Achse ausfällt, dann kannst du es nicht kompensieren“, sagte Effenberg, stellte zudem aber klar: „Für mich waren sie auch vor den Verletzungen nicht der Favorit.

Die Bayern hätten in der Abwehr jetzt fast keine Alternativen mehr, eine Viererkette würde sich quasi von alleine aufstellen: „Wenn jetzt noch was passieren sollte, wer spielt dann? Das macht die Sache kompliziert.“

Dopa-Runde traut Bayern trotzdem viel zu

Effenberg glaubt trotzdem, dass die Bayern auch nach den Ausfällen weiter äußerst gefährlich sind: „Aber wenn es darauf ankommt und Bayern war vor den Spielen gegen Leverkusen in einer ähnlichen Rolle und was ist passiert? Leverkusen war chancenlos. Weil dann der FC Bayern auf dem Punkt da ist.“

Ähnlich sieht es auch Eintracht Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung, ebenfalls in der Dopa-Runde zu Gast: „Beim FC Bayern ist es schon so, dass sie in den entscheidenden Momenten wieder hochfahren. Vielleicht schafft es Kompany bis zum Inter-Spiel einige defensive Abläufe zu automatisieren.“