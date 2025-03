Mittelfußbruch! Bayern verkündet Ito-Schock

Der FC Bayern bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Innenverteidiger Hiroki Ito wird den Münchnern länger fehlen. Das gab der Klub am Sonntag bekannt.

Bayerns Verteidiger Hiroki Ito hat sich am Samstag im Spiel gegen den FC St. Pauli (3:2) eine Fraktur des rechten Mittelfußes zugezogen und wird für „längere Zeit nicht zur Verfügung stehen“. Das verkündete der deutsche Rekordmeister am Sonntagmorgen.

Ito hatte bereits einen Mittelfußbruch

Der japanische Nationalspieler war am Samstag gegen die Hamburger in der 89. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Der Innenverteidiger war zunächst liegen geblieben, im Anschluss hatte er sich sein Trikot über den Kopf gezogen. Ito war erst in der 58. Minute für Raphael Guerreiro eingewechselt worden.