Hoeneß zu RB Leipzig? VfB-Boss bezieht Stellung

Sebastian Hoeneß ist ein vielgehandelter Name auf dem Trainermarkt und könnte Stuttgart im Sommer verlassen. VfB-Boss Fabian Wohlgemuth bezieht klar Stellung.

Auch wenn es beim VfB Stuttgart in der aktuellen Saison nicht mehr so rund läuft wie im vergangenen Jahr, bleibt Trainer Sebastian Hoeneß ein gefragter Name. Angeblich ist er sogar Top-Kandidat bei RB Leipzig, wo die Trennung von Marco Rose im Sommer schon feststehen soll.