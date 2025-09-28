"Unser oberstes Ziel ist nicht, reich zu werden!" Eintracht-Boss im Doppelpass mit klaren Worten wegen Uzun

Johannes Behm 28.09.2025 • 14:28 Uhr Can Uzun spielt sich aktuell ins Schaufenster der Top-Klubs. Eintracht Frankfurts Sportdirektor plant aber langfristig mit dem Deutsch-Türken.

Eintracht Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung hat über die Zukunft von Senkrechtstarter Can Uzun gesprochen und sich für einen Verbleib bei der SGE stark gemacht.

„Unser oberstes Ziel ist nicht, reich zu werden, sondern erfolgreich Fußball zu spielen“, erklärte der 35-Jährige im SPORT1-Doppelpass und fügte an. „Dafür brauchen wir eine Mannschaft, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die Spiele gewinnt. Wir brauchen gute Fußballer – und die muss man manchmal auch dahin entwickeln.“

Einer dieser „guten Fußballer“ ist Uzun, der an jedem der ersten fünf Bundesliga-Spieltage traf und wettbewerbsübergreifend schon zehn Scorerpunkte auf dem Konto hat. „Can Uzun ist ein sehr gutes Beispiel, was Entwicklung ausmacht und wie lange das manchmal auch an Zeit und Geduld braucht“, sagte Hardung im Hinblick auf die abgelaufene Saison von Uzun.

Uzun? „Der Weg ist noch lange nicht zu Ende

Der türkische Nationalspieler war nach seinem Wechsel aus Nürnberg für elf Millionen Euro Ablöse in seiner Debüt-Saison hinter den Erwartungen geblieben. Schon jetzt hat der 19-Jährige mehr Torbeteiligungen als in der gesamten letzten Saison (acht).

Wenngleich der Offensivspieler durch seine starken Leistungen zunehmend Top-Klubs auf den Plan rufen könnte, will Hardung die gemeinsame Geschichte noch lange fortführen. Schließlich gibt es beim jungen Deutsch-Türken noch Luft nach oben. „Der Weg ist noch lange nicht zu Ende, aber wir sehen jetzt, was er zu leisten imstande ist“, erklärte Hardung.

Von einem Abgang wollte er deswegen zu diesem Zeitpunkt der Saison nichts wissen: „Wir sind in einer Phase zu Beginn der Saison.“