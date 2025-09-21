Bundesliga: Eintracht-Juwel Uzun gelingt Historisches

Julius Schamburg 21.09.2025 • 17:47 Uhr Eintrachts Shootingstar Can Uzun gelingt bei der vogelwilden Pleite gegen Union Berlin Historisches. Der 19-Jährige trifft momentan wie am Fließband.

Eintracht Frankfurt verliert, aber Can Uzun ist einfach nicht zu stoppen!

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler traf auch beim völlig verrückten 3:4 (1:2) gegen Union Berlin und erzielte bereits sein viertes Saisontor.

Uzun stellt gleich zwei Rekorde auf

Damit wurde Uzun zum ersten Teenager der Bundesliga-Geschichte, der in jedem der ersten vier Saisonspiele ein Tor schießen konnte.

Zudem steuerte Uzun diese Saison zwei Torvorlagen bei, auch in der Champions League beim 5:1 gegen Galatasaray Istanbul reihte sich der türkische Nationalspieler in die Torschützenliste ein.

Erst im August stellte Uzun mit einem Traumtor und zwei Assists einen Rekord auf. Beim 4:1 gegen Werder Bremen wurde er laut Opta mit 19 Jahren und 285 Tagen zum jüngsten Eintracht-Spieler, dem in einem Bundesligaspiel drei Scorerpunkte gelangen (seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004/2005).

Dass Uzun das Potenzial zum nächsten Eintracht-Überflieger hat, gilt als unbestritten. Nicht umsonst hatte sich einst auch der DFB um den gebürtigen Regensburger bemüht. Uzun entschied sich aber für die türkische Nationalmannschaft, für die er bislang drei Spiele absolviert hat.

Vogelwilde Eintracht-Pleite gegen Union

Die Eintracht verlor gegen Union am Ende dennoch. Ilyas Ansah (9.) und der überragende Dreierpacker Oliver Burke (32., 53., 56.) sorgten für die erste Heimniederlage der SGE seit 196 Tagen.

Frankfurt bleibt damit seit vier Spielen gegen die Köpenicker sieglos, auch wenn das Team dank Nathaniel Brown (45.+4), Uzun (80.) und einem Foulelfmeter von Jonathan Burkardt (87.) noch spät an der Wende schnupperte.

