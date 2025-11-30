Effenberg lobt Kovac

Johannes Behm 30.11.2025 • 12:51 Uhr Niko Kovac bekommt im SPORT1 Doppelpass viel Lob für seinen Umgang mit Serhou Guirassy, der ihm gegen Leverkusen den Handschlag verweigert hatte.

Stefan Effenberg hat Dortmunds Trainer Niko Kovac für dessen Umgang mit Serhou Guirassy gelobt. Der Stürmer hatte seinem Coach nach seiner Auswechslung beim BVB-Sieg gegen Leverkusen (2:1) den Handschlag verweigert.

„Er war in der Situation richtig angepisst, denkt sich aber direkt: ‚Wir wollen hier kein Fass aufmachen‘“, erklärte Effenberg im SPORT1 Doppelpass. Er spielte damit auch auf eine Szene nach Abpfiff an, bei der Kovac den 29-Jährigen demonstrativ herzte und der Thematik dadurch den Wind aus den Segeln nahm.

„Deswegen fängt er ihn direkt nach dem Spiel ein und sagt: ‚Pass mal auf, das brauchen wir jetzt nicht‘“, sagte der SPORT1-Experte. „Normalerweise klatschen sie ab, das ist auch eine klare Ansage, das wissen wir alle. Er hat ihn aber eingefangen und gesagt: ‚Pass mal auf, wir brauchen keine Schlagzeilen.‘“

Lob für Kovac: „Das macht er großartig“

Auch Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim, beurteilte Kovacs Handeln diesbezüglich positiv. „Ich finde, dass Niko das großartig gemacht hat. Im ersten Moment sieht man, dass ihn das richtig anzipft. Wie Niko diese Situation zumacht, wie er ihn in den Arm nimmt, das macht er großartig“, sagte Schicker.

Guirassy war in der 61. Minute beim Stand von 1:0 ausgewechselt und durch Fábio Silva ersetzt worden und darüber sichtlich verärgert gewesen. Als der Guineer das Feld verließ, reichte Kovac ihm seine Hand - doch Guirassy wies diese demonstrativ zurück. Auch mit dem Trainerstab und einigen Teamkollegen blieb der obligatorische Handschlag aus.

Kovac: „Alles ist wieder gut“

Nach Abpfiff hatte Kovac bereits über den Vorfall gesprochen. „Ich weiß, dass das jetzt Thema sein wird, aber unnötig. Ich habe ihm das auf dem Platz direkt erklärt. Wenn einer Serhou die Stange hält, bin ich das. Dann muss man auch mal akzeptieren, wenn ich ihn auswechsele“, hatte der Trainer bei Sky klargestellt.