Ärger um BVB-Star! Guirassy verweigert Kovac Handschlag

Julius Schamburg , Manfred Sedlbauer , Stefan Junold 29.11.2025 • 22:28 Uhr Der BVB besiegt mit Bayer Leverkusen einen direkten Konkurrenten. Serhou Guirassy bleibt dabei erneut ohne Torbeteiligung - und sorgt für eine Aufreger-Szene.

Aufregung um Serhou Guirassy! Der Stürmer-Star von Borussia Dortmund hat beim 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen seine Handschuhe wütend weggeworfen und dann Trainer Niko Kovac den Handschlag verweigert.

Guirassy war in der 61. Minute beim Stand von 1:0 ausgewechselt und durch Fábio Silva ersetzt worden. Der 29-Jährige schien gefrustet und sichtlich verärgert, was seine vorzeitige Auswechslung angeht.

Kovac reagiert auf Aufreger-Szene

Als der Guineer das Feld verließ, reichte Kovac ihm seine Hand - doch Guirassy wies diese demonstrativ zurück. Auch mit dem Trainerstab und einigen Teamkollegen blieb der obligatorische Handschlag aus.

Kovac schilderte nach dem Spiel bei Sky: „Ich weiß, dass das jetzt Thema sein wird, aber unnötig. Ich habe ihm das auf dem Platz direkt erklärt (seine Auswechslung, Anm. d. Red.). Wenn einer Serhou die Stange hält, bin ich das. Dann muss man auch mal akzeptieren, wenn ich ihn auswechsele."

Kovac nahm sich den Angreifer nach der Partie zur Brust und redete hinter vorgehaltener Hand intensiv auf ihn ein. „Ich bin jetzt 54 Jahre alt. Vielleicht hätte ich vor ein paar Jahren anders reagiert.“

Man solle die Thematik „jetzt gar nicht großartig hochstilisieren. Es ist alles wieder gut. Wir sind ein Herz und eine Seele. Wir verstehen uns“, sagte Kovac später: „Dass ein Spieler nicht unbedingt raus möchte, verstehe ich. Er hat auch verstanden, warum das der Fall war. Von daher ist alles wieder gut und war auch gar nicht schlecht.“

Da der für Guirassy eingewechselte Fábio Silva kurz darauf das 2:0 vorbereitet hatte, fügte TV-Experte Lothar Matthäus noch hinzu: „Alles richtig gemacht, Herr Trainer!“

BVB: Guirassy weiter auf Formsuche

Guirassy blieb am Samstagabend ohne Torbeteiligung. Am Dienstag erzielte der Stürmer beim 4:0-Sieg in der Champions League gegen Villarreal einen Doppelpack, blieb zuvor aber drei Spiele ohne Scorerpunkt.

Zuletzt schienen ihn Störgeräusche zu belasten - wie die Wechselgerüchte oder die forschen Aussagen seines Bruders anlässlich der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres, bei der Guirassy nicht unter den Top 3 gelandet war.

Kovac hob dazu seine Unterstützung für Guirassy in den vergangenen schwierigeren Wochen hervor. „Ich habe ihn gestützt und ich werde ihn weiter stützen, weil er unser wichtigster Stürmer ist. Ich weiß, wie wichtig er für uns ist“, sagte der BVB-Coach, aber Guirassy wisse auch, „wie wichtig ich für ihn bin“.

In einem Verfolgerduell auf Augenhöhe beendeten Aarón Anselmino (41.) und Karim Adeyemi (65.) nach zwei Ligaspielen ohne Erfolg die kurze Dortmunder Durststrecke. Die Werkself kam durch Christian Kofane (83.) nur noch zum Anschluss.

-----