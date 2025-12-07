FC Bayern: Effenberg prophezeit im Doppelpass Neuers Abschied

Johannes Behm 07.12.2025 • 14:18 Uhr Stefan Effenberg geht davon aus, dass Manuel Neuers Zeit beim FC Bayern im Sommer endet. Die Bayern-Legende kann sich allerdings vorstellen, dass der Torhüter es seinem Kumpel Thomas Müller nachmacht.

Stefan Effenberg geht davon aus, dass Manuel Neuer den FC Bayern München nach Ablauf seines Vertrags im kommenden Sommer verlassen wird. „Bei Bayern München wird es dann wahrscheinlich zu Ende sein“, meinte Effenberg im SPORT1 Doppelpass.

Danach könnte es den 39-Jährigen zu seinem Kumpel Thomas Müller in die MLS ziehen, meint der SPORT1-Experte. „Wenn er noch Spaß hat und so schätze ich das ein, wird er mit Sicherheit nochmal ein Jahr dranhängen. Vielleicht ja mit Thomas Müller in Vancouver bei den Whitecaps“, sagte die Bayern-Legende.

„Sie verstehen sich sehr gut, sind im Austausch und Thomas kann ihm das ein bisschen schmackhaft machen. Das kann ich mir vorstellen“, schilderte Effenberg, der davon ausging, dass Neuer genügend Optionen haben werde.

Müller-Abschied vom FC Bayern als warnendes Beispiel für Neuer

Eine Rückkehr Neuers in die Nationalmannschaft schloss Effenberg derweil aus. „Er braucht seine Pausen, deswegen wird es keine Rückkehr zur Nationalmannschaft geben“, argumentierte der 57-Jährige.

Was die Zukunft beim FCB angeht, erwartet er eine enge Absprache zwischen Neuer und den Klub-Verantwortlichen. „Ich glaube, sie entscheiden das zusammen. Die werden sich an einen Tisch setzen und dann versucht man, dass alle Seiten da gut rauskommen - nicht so wie bei Thomas“, meinte Effenberg.

Die suboptimale Kommunikation um das Ende von Müller dürfe den Klub-Bossen ein warnendes Beispiel sein: „Das war ja auch so ein bisschen Hin und Her, unangenehm für Thomas. Das wollen sie in dieser Personalie auf jeden Fall vermeiden.“

Wird Bayern Neuer ein Ende nahelegen?

„Deswegen wird es im Februar oder März dieses Gespräch geben. Dann wird Bayern Manuel wahrscheinlich nahelegen, im Sommer die fantastische Zeit zu beenden. Dann wird Manu sagen: ‚Ok, wenn das so ist, dann nehme ich es so an.‘“, lautete die Prognose der Bayern-Legende.

„Ob er dann aufhört, ist eine andere Frage“, schob Effenberg hinterher und verriet seine Tendenz: „Das glaube ich nicht.“