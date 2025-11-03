Neuer über Bayern-Zukunft: "Dann kann man natürlich sprechen"

Felix Kunkel , Stefan Kumberger 03.11.2025 • 19:31 Uhr Die Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern ist über die Saison hinaus noch nicht geklärt. Der Torhüter will aber nichts überstürzen.

Manuel Neuer will bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung beim FC Bayern keine übereilte Entscheidung treffen.

„Ich bin da total entspannt. Wichtig wird erstmal sein, was wir mit unserer Mannschaft machen“, erklärte der Schlussmann der Münchner auf SPORT1-Nachfrage bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell mit Paris Saint-Germain.

Neuer, dessen aktueller Bayern-Vertrag zum Ende der Saison ausläuft, führte aus: „Ich hatte das schon mal angedeutet in der Mixed Zone, dass es auch wichtig sein wird, wie es mir geht. Ich lasse mir total entspannt Zeit, erstmal über den Winter hinweg.“

FC Bayern: Neuer will gesund und fit bleiben

Er müsse zudem schauen, dass er „gesund und fit bleibe und gute Leistungen“ zeige. „Dann kann man natürlich immer sprechen“, ergänzte Neuer.

Was letztendlich den Ausschlag geben wird, damit er eine Entscheidung über seine Zukunft fällt, konnte der Torhüter nicht sagen: „Es spielt alles mit rein. Da gehören viele Komponenten dazu.“ Es sei noch viel zu früh, um Genaueres zu sagen.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen hatte sich im Anschluss an die Jahreshauptversammlung am Sonntag über die Zukunft von Neuer geäußert. „Manuel hat überhaupt gar keinen Druck und wir werden zu gegebener Zeit sprechen“, sagte der Verantwortliche.