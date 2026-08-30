Max von der Groeben heute im Doppelpass: Darum ist seine Familie berühmt

SPORT1 30.08.2026 • 11:10 Uhr Max von der Groeben ist heute zu Gast im FIROCKX DOPPELPASS. Der Schauspieler stammt aus einer Familie, die seit Jahrzehnten in Sport und Medien präsent ist und in Deutschland weit über die Branche hinaus Bekanntheit erlangt hat.

Prominenter Besuch im FIROCKX DOPPELPASS (JETZT LIVE im TV und STREAM): Schauspieler Max von der Groeben ist heute zu Gast bei SPORT1. Vielen Zuschauern ist der 1992 in Köln geborene Darsteller vor allem durch seine Rolle als „Danger“ in der Filmreihe Fack ju Göhte bekannt und ist zudem bekennender Fan des 1. FC Köln.

Die Familie gehört zu einem alten märkischen und magdeburgischen Uradelsgeschlecht, dessen Geschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Bekanntheit erlangten die von der Groebens in den vergangenen Jahrzehnten aber vor allem durch ihre enge Verbindung zu Sport und Medien.

Max ist der Sohn von Alexander und Ulrike von der Groeben

Sein Vater Alexander von der Groeben war ehemaliger Judoka und gehörte in den 1980er-Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Kämpfern seiner Sportart. Er gewann zweimal den Europameistertitel, nahm an den Olympischen Spielen 1984 und 1988 teil und sicherte sich 1989 WM-Bronze.

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere blieb Alexander von der Groeben dem Sport treu. Als Journalist und Kommentator arbeitete er unter anderem für Sat.1, Eurosport und das ZDF und begleitete zahlreiche große Sportereignisse.

Auch Mutter Ulrike von der Groeben war über Jahrzehnte eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Sportjournalismus. Die langjährige Sportmoderatorin von RTL Aktuell berichtete an der Seite von Anchorman-Legende Peter Kloeppel viele Jahre über das Sportgeschehen und wurde einem Millionenpublikum bekannt.

Auch Schauspiel-Faible wurde in die Wiege gelegt

Von Vater Alexander erbte Max nicht nur die Sportbegeisterung, sondern auch das Schauspiel-Faible: Alexander von der Groeben spielte seit den Achtzigern in vielen Filmen und Serien mit, er hatte unter anderem Rollen in „Verbotene Liebe“, „SK Kölsch“ und auch im „Tatort“.

Neben Max von der Groeben – ab Donnerstag in seinem neuen Kinofilm „Das gewisse Etwas“ zu sehen – arbeitet inzwischen auch seine jüngere Schwester Carolin von der Groeben erfolgreich vor der Kamera. Sie ist als Schauspielerin, Synchronsprecherin und Journalistin tätig.