Ulrike von der Groeben: Legende des deutschen TV-Sports tritt heute nach 35 Jahren ab

Von der Groeben: Kloeppels kongeniale Partnerin für den Sport

Die 67 Jahre alte von der Groeben war seit Januar 1989 Redakteurin und Moderatorin beim abendlichen Nachrichtenformat, anfangs an der Seite des im vergangenen Jahr verstorbenen Hans Meiser, dann viele Jahre lang zusammen mit Kloeppel.

Kloeppel war spätestens seit den umfangreichen Sondersendungen zu den Terroranschlägen am 11. September 2001 eine landesweit geachtete TV-Institution.

Auch das routinierte Zusammenspiel von Kloeppel und von der Groeben entwickelte sich zu einem kleinen Kapitel moderner Fernsehgeschichte. Der Ruhm mehrte sich durch die populäre Parodiesendung Switch (Reloaded), in der Michael Kessler Kloeppel mimte und von der Groeben als Running Gag der frühen Staffeln nie da war („Für den Sport zuständig, aber leider zu Tisch: Ulrike von der Groeben“).

Die tatsächliche Ulrike von der Groeben war ein RTL-Urgestein, die gebürtige Mönchengladbacherin bestritt schon ihr Volontariat beim RTL-Hörfunk in Luxemburg. Sie trat auch in anderen Shows wie Let‘s Dance auf und engagierte sich für diverse wohltätige Zwecke, etwa für die Fußball-WM der Menschen mit geistiger Behinderung.

RTL ließ von der Groeben den Abschied selbst regeln

Den langjährigen Arbeitskollegen Kloeppel bezeichnet von der Groeben gern als „Working Husband“. In einem Interview mit DWDL blickt sie zurück: „Wenn man sagt, dass sich Gegensätze anziehen, dann trifft das auf uns beide definitiv zu. Unterschiedlicher könnten zwei Menschen ja kaum sein! Ich bin laut, impulsiv, lache dauernd. Peter ist dagegen viel ruhiger, weitsichtiger und hat eine umfassendere Bildung. Ganz zu schweigen von der Seriosität, die er ausstrahlt.“

Von der Groeben rechnet ihrem Sender auch hoch an, dass ihr Abschied selbstbestimmt geschieht: " Ich habe das Thema sogar aktiv angesprochen, aber Michael Wulf, unser damaliger Chef, versicherte mir, dass wir so lange moderieren dürfen, wie wir es wollen. Irgendwann habe ich gemerkt: Die meinen es wirklich ernst! Als ich offiziell Rentnerin wurde, wurde ich sogar gebeten, noch länger zu bleiben.“

Was nach der Abschiedsvorstellung am Abend passieren wird, verriet von der Groeben auch schon vorab: „Dann flitzen Peter und ich ganz schnell aus dem Studio und werfen uns in die Arme unserer Gäste. Der Sender lässt es dankenswerterweise richtig krachen. Wir werden mit rund 400 Gästen feiern. Darauf freue ich mich sehr.“