SPORT1: Darum kommt heute kein Doppelpass im TV

SPORT1 02.08.2026 • 09:00 Uhr Am heutigen Sonntag findet der Doppelpass auf SPORT1 nicht statt. Bis zur nächsten Ausgabe müssen sich die Zuschauer noch ein wenig gedulden.

Am heutigen Sonntag, dem 2. August 2026, gibt es keinen Doppelpass auf SPORT1.

Seit 30 Jahren ist der Fußballtalk am Sonntagvormittag Pflichtprogramm für Fans und Zuschauer. Am 2. August bleiben die Stühle im Hilton Hotel am Münchner Flughafen allerdings unbesetzt.

Deutscher Ligabetrieb in der Sommerpause

Grund dafür ist, dass sich der deutsche Ligabetrieb noch in der Sommerpause befindet. Die 2. Bundesliga startet am 7. August mit dem Duell VfL Bochum – Hertha BSC.

Das Oberhaus des deutschen Fußballs startet den Spielbetrieb erst am 28. August. Los geht es mit dem Kracherduell zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart.

FC Bayern – BVB mit Spannung erwartet

Der Doppelpass kehrt aber schon am 23. August zurück. Vom 21. – 24. August findet ein Großteil der ersten Runde im DFB-Pokal statt. Außerdem wird am Samstagabend der DFL-Supercup ausgetragen. Der FC Bayern und der BVB kämpfen um den ersten Titel der Saison.

Es wird also reichlich Themen zu besprechen geben. Bayern und Dortmund bestreiten ihre Pokalspiele dann am 1. bzw. 2. September.

Thomas Helmer moderiert „Doppelpass on Tour“

Damit nicht genug in Sachen Doppelpass: Der „Dopa“ kommt seit August 2021 zu den Fans nach Hause – und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten.

Mit „Doppelpass on Tour“ startete die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH eine neue Event-Reihe.

„Doppelpass on Tour“: Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Alle Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)