Bayern-Kracher zum Bundesliga-Auftakt

Doublesieger gegen Pokalfinalist, Bayern München gegen den VfB Stuttgart: Die Bundesliga-Saison 2026/27 startet mit dem Südschlager zwischen dem Rekordmeister und den Schwaben. Dies teilte die Bundesliga am Mittwoch mit. Die Partie steigt am Freitag, 28. August.
Kracher zum Bundesliga-Auftakt
In den vergangenen Tagen waren bereits weitere Auftaktpartien bekannt geworden. Unter anderem bestreitet Aufsteiger SV Elversberg sein erste Spiel in der Bundesliga-Geschichte zu Hause gegen Bayer Leverkusen, die Partie findet entweder am Samstag, 29. August, oder Sonntag, 30. August statt. Das erste Revierderby zwischen Aufsteiger Schalke 04 und Borussia Dortmund steigt am zwölften Spieltag (4. bis 6. Dezember) in Gelsenkirchen. Den vollständigen Spielplan der neuen Bundesligasaison gibt die DFL am kommenden Donnerstag bekannt.
Mit der Partie FC Bayern gegen den VfB war die vergangene Saison geendet. Im Pokalendspiel in Berlin setzte sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany mit 3:0 durch. Alle drei Treffer erzielte Stürmerstar Harry Kane, der aktuell bei der WM in Nordamerika für England im Einsatz ist.