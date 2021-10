NHL: Draisaitl überzeugt mit Oilers bei Torfestival gegen Anaheim Ducks

„Das sind zwei ganz wichtige Punkte, das steht außer Frage“, sagte der MVP der Saison 2019/20, „aber es gibt vor allem in der Defensivarbeit Dinge, die wir besser machen können. Daran müssen wir arbeiten.“ Edmonton führt die Pacific Division an, auch in dieser Saison haben sich Draisaitl und Co. den Gewinn des Stanley Cups zum Ziel gesetzt.