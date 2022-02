Wegen Ukraine-Krieg: Schließt Eishockey-Weltverband Russland aus WM und Verband aus?

So berichten mehrere skandinavische Medien übereinstimmend, dass Russland und Weißrussland von der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF suspendiert werden. Demnach wird es beiden Ländern nicht gestattet, an der im Mai in Finnland stattfindenden Weltmeisterschaft teilzunehmen. Ersetzt werden sollen sie durch Frankreich und Österreich.