Eishockey: DEB-Team siegt mit viel Mühe bei der WM-Generalprobe gegen Österreich

Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm gewann am Sonntag ihr siebtes und letztes Testspiel in Schwenningen gegen Österreich mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) und tankte fünf Tage vor der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) noch einmal etwas Selbstbewusstsein.