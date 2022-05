Eishockey: Das Ende einer Ära - Franz Reindl gibt sein Amt als DEB-Präsident ab

Reindl sieht den Vorwurf durch ein Gutachten als entkräftet an. „Wir haben am Ende 175.000 Euro für diesen Quatsch ausgegeben, nur um zu beweisen, dass an den Vorwürfen nichts dran ist“, erklärte der ausscheidende DEB-Vizepräsident Berthold Wipfler. (BERICHT: Gutachten entlastet DEB-Präsident Reindl)