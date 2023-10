Eishockey: Spielabbruch nach 55 Sekunden! Stürmer muss reanimiert werden

Schockmoment im Eishockey ! Ein Blitz-Spielabbruch überschatte am Freitagabend den Spieltag in der drittklassigen Oberliga Süd. Das Derby zwischen dem EC Peiting und dem SC Riessersee musste bereits nach 55 Sekunden abgebrochen werden.

Die Ursache für den Abbruch war eine schlimme Szene, in der Peitings Stürmer David Diebolder nach einem unglücklichen Check heftig in die Bande krachte. Laut Vereinsangaben blieb der 21-Jährige „mehrere Minuten reglos“ auf dem Eis liegen. Mehrere Stunden später gab der Klub vorsichtig Entwarnung.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Nächster Unfall in der Eishockey-Oberliga

Die dramatische Szene vom Freitagabend rief schmerzliche Erinnerungen an einen schrecklichen Unfall aus dem Februar hervor, der sich auch in der Oberliga Süd ereignet hatte. Damals krachte Rosenheims Stürmer Mike Glemser - ebenfalls gegen den SC Riessersee - nach einem Zusammenstoß unglücklich in die Bande und musste auf dem Eis beatmet werden.