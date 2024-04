Straubing holt Duo aus Nürnberg

Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben in Tim Fleischer (23) und Danjo Leonhardt (21) gleich zwei Stürmer vom fränkischen Konkurrenten Nürnberg Ice Tigers geholt. Das gab der Playoff-Halbfinalist am Montag bekannt. Zu Vertragslaufzeiten machte der Klub keine Angaben.

Duo sammelt fleißig Scorerpunkte

Leonhardt lief in den vergangenen beiden Spielzeiten für Nürnberg auf und verbuchte in 110 Partien 44 Scorerpunkte. Fleischer kam seit 2021 für die Ice Tigers auf 80 Scorerpunkte in 163 Spielen. Beide kamen in Nachwuchsteams des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zum Einsatz.