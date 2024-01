Massenvergewaltigung? Verstörender Eishockey-Skandal erfasst die NHL

Kanadische NHL-Spieler schwer belastet

Den Spielern wird vorgeworfen, nach dem Gewinn der WM-Goldmedaille 2018 mit Kanadas Junioren-Nationalmannschaft eine Frau vergewaltigt zu haben. Der Vorfall soll sich am 19. Juni nach einer Ehrung der Mannschaft in der kanadischen Stadt London im Bundesstaat Ontario ereignet haben.

Gerichtsakten zufolge hat die Frau einen der Spieler in einer Bar kennengelernt und einvernehmlichen Sex mit ihm gehabt. Dann jedoch hätte dieser gegen ihren Willen andere Spieler in sein Zimmer geholt und es sei zu den Übergriffen gekommen.

Skandal wurde zum nationalen Politikum

Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung war erst im Mai 2022 bekannt geworden, hatte für große Aufregung in Kanada gesorgt und den nationalen Eishockeyverband in eine Krise gestürzt. Damals war enthüllt worden, dass der Verband die Angelegenheit ohne öffentliches Aufsehen hatte abwickeln wollen - mit einer außergerichtlichen Millionenzahlung an das mutmaßliche Opfer, das Zivilklage gegen Hockey Canada, die Liga CHL und die acht Spieler eingereicht hatte.

Die Offenlegung der Vorgänge hatte in Kanada für große Empörung gesorgt und hatte auch eine parlamentarische Untersuchung zur Folge, weitere mutmaßliche Gruppenvergewaltigungen kamen ans Licht. Zudem wurde bekannt, dass der Dachverband in den vergangenen drei Jahrzehnten Millionen von Dollar an fast zwei Dutzend Kläger und Klägerinnen mit Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens gezahlt hatte. Weiter verfügte Hockey Canada Medienberichten zufolge über zwei schwarze Kassen, um Zahlungen an Opfer sexueller Übergriffe zu begleichen.