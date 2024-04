57-Tore-Klatsche! Völlig verrücktes Eishockey-Spiel

Was für eine heftige Niederlage: Die Eishockey -Mannschaft von Kuwait verliert im Eröffnungsspiel der U18-Asien- und Ozeanien-Meisterschaft mit 0:57 gegen Thailand! Das ist die fünfhöchste Niederlage, die es in der internationalen Eishockey-Geschichte jemals gab.

0:92! Thailand selbst kassierte die höchste Niederlage jemals

Die höchste Niederlage der deutschen Eishockeynationalmannschaft war ein 0:17 gegen die UdSSR im Jahr 1972. In knapp zwei Wochen startet die Eishockey-WM in Tschechien. Deutschland steigt am 10. Mai gegen die Slowakei in das Turnier ein.