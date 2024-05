Haie finden Krupp-Nachfolger: Jalonen kommt nach Köln

"Kari Jalonen passt sehr gut in das Profil, welches wir erarbeitet hatten", sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys. Jalonen besitze "eine sehr hohe Eishockeyexpertise und hat in der Vergangenheit in unterschiedlichen Ländern eindrucksvoll bewiesen, dass er Mannschaften zu einer Gruppe formen und erfolgreich führen kann".

Krupp musste nach Playoff-Aus gehen

Jalonen folgt auf den früheren Bundestrainer Krupp, von dem sich die Haie im März nach dem frühen Playoff-Aus getrennt hatten. In seiner zweiten Amtszeit hatte Krupp in vier Anläufen den angestrebten Titel stets verpasst. „In den vergangenen Wochen haben wir uns bewusst Zeit gelassen, um bei der Besetzung der Cheftrainerstelle die richtige Entscheidung für den KEC zu treffen“, sagte Baldys.

Meisterschaften hat Jalonen in seiner Trainerkarriere nicht nur in der Schweiz gesammelt. Auch in seiner Heimat holte er mit Kärpät Oulu und HIFK Helsinki Titel. Weiter ging es in der KHL, erst bei Torpedo Nischni Nowgorod, dann beim HC Lev Prag. 2016 gewann Jalonen mit der finnischen Nationalmannschaft WM-Silber, 2022 mit Tschechien Bronze. Als Spieler war er auch für die Calgary Flames in der NHL tätig.