Zweitligameister! Aber Regensburg steigt nicht in die DEL auf

Die Augsburger Panther bleiben erstklassig. Der Tabellenletzte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) profitierte am Dienstag von der entscheidenden Niederlage der Kassel Huskies in der Finalserie der DEL2 gegen die Eisbären Regensburg. Da der neue Zweitliga-Meister Regensburg anders als die Huskies keine Lizenz für die DEL beantragt hat, entgeht Augsburg wie im Vorjahr dem Abstieg.

Hauptrundensieger Kassel musste sich in der Best-of-seven-Serie mit 2:4 geschlagen geben. In Spiel sechs setzte es in Regensburg ein 2:4 (1:1, 1:2, 0:1). Auch der überraschende Trainerwechsel brachte den Schlittenhunden nicht den gewünschten Effekt. Erst am Montag hatten sich die ambitionierten Hessen von Chefcoach Bill Stewart getrennt. Für den Routinier übernahmen U20-Coach Sven Valentini und Ex-Nationalspieler Daniel Kreutzer.