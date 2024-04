Unglaublich! Kassel Huskies entlassen Trainer mitten in Final-Serie um DEL-Aufstieg

Die Kassel Huskies haben sich nach dem verlorenen Spiel fünf in der Finalserie der DEL2 mit sofortiger Wirkung von Chefcoach Bill Stewart und Co-Trainer Hugo Boisvert getrennt.

Wie der Eishockey-Klub aus Hessen am Montagmorgen bekannt gab, übernehmen U20-Coach Sven Valentini und Ex-Nationalspieler Daniel Kreutzer interimsweise die Verantwortung für die ambitionierte Mannschaft.

Das Duo soll Kassel noch zur Meisterschaft und damit zum Aufstieg in die DEL führen. In der Serie gegen die Eisbären Regensburg liegen die Huskies nach der 2:5-Heimpleite am Sonntag mit 2:3 zurück.