Champions Hockey League: Hammerlos für deutschen Vizemeister

Schwere Brocken für den deutschen Eishockey-Vizemeister in der Königsklasse: Die Fischtown Pinguins Bremerhaven empfangen in der Hauptrunde der Champions Hockey League (CHL) den amtierenden Sieger Geneve Servette aus der Schweiz. Zudem reisen die Pinguins zum Finalisten der Vorsaison, den schwedischen Klub Skelleftea A.I.K. Das ergab die Auslosung am Mittwoch.

Drei deutsche Teams in der Königsklasse

Berlin bekommt es in eigener Halle mit Dynamo Pardubice (Tschechien), Sparta Prag und SonderjyskE Vojens zu tun. Die Auswärtsreisen führen die Eisbären in die Schweiz zu Fribourg Gotteron, nach Schweden zu den Växjö Lakers und nach Polen, wo Unia Oswiecim wartet.

In der Vorrunde werden alle Teams in einer Gesamttabelle gelistet, die Top 16 qualifizieren sich für die Play-offs. Die K.o.-Spiele werden in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen, das Finale wird in einer Partie entschieden. Der Wettbewerb beginnt Anfang September.