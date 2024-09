Glemser erläutert Klage: "Es gab bisher kein Entgegenkommen"

Der schwer verunglückte Eishockeyspiele Mike Glemser hat bekräftigt, mit der Klage gegen seinen damaligen Gegenspieler kein Exempel statuieren zu wollen. „Meine Intention ist sicher nicht, den Kontaktsport zu beeinflussen“, erklärte Glemser, der seit einem Unfall im Vorjahr querschnittsgelähmt ist, auf Instagram sowie in der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten: „Jedoch werde ich mein Leben lang sehr große Einschränkungen haben, die sich – bei allem Respekt – keiner, der nicht in einer ähnlichen Lage ist, vorstellen kann.“

Glemser war im Trikot des Oberligisten Starbulls Rosenheim am 3. Februar 2023 beim Spiel beim SC Riessersee rücklings in die Bande gestürzt, zuvor war er gecheckt worden. Er brach sich dabei den vierten und fünften Halswirbel, lag zehn Tage im Koma und ist seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen.

Wie der Bayerische Rundfunk am Dienstag berichtete, reichte Glemsers Anwalt beim Landgericht II in München rund eineinhalb Jahre nach dem Unfall Klage gegen dessen damaligen Gegenspieler ein. Dabei geht es laut Medienberichten um ein "angemessenes Schmerzensgeld" in Höhe von 650.000 Euro, der gesamte Streitwert soll sich auf rund 820.000 Euro belaufen. Kurz nach dem Unfall hatte der gebürtige Stuttgarter noch bekräftigt, dass seinen Gegenspieler keine Schuld treffe.