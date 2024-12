Dämpfer für DEB-Frauen vor Olympia-Ausscheidung

Die deutschen Eishockey-Frauen haben auf dem Weg zu ihrer ersten Olympia-Teilnahme seit 2014 einen Dämpfer hinnehmen müssen. Zwei Monate vor dem Bremerhavener Heimspiel (6. bis 9. Februar) beim Ausscheidungsturnier für die Winterspiele 2026 in Italien unterlag das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod in Füssen gegen WM-Aufsteiger Norwegen trotz zweimaliger Führung mit 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Am Freitag (11.00 Uhr) treffen beide Mannschaften an gleicher Stelle in einem zweiten und letzten Vergleich aufeinander.