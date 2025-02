Wechsel offiziell! Deutsche Nationalspielerin zieht es ins Eishockey-Mekka

Nach der geglückten Olympia-Qualifikation folgt für Stürmerin Laura Kluge der Sprung in die einzige Profiliga im Frauen-Eishockey.

Eishockey-Nationalspielerin Laura Kluge hat den Sprung in die nordamerikanische Profiliga PWHL geschafft.

„Sie wird unser Team bereichern“

„Wir freuen uns, Laura wieder in unserer Organisation begrüßen zu dürfen“, sagte General Manager Gina Kingsbury über die 126-malige deutsche Nationalspielerin, die nach Torhüterin Sandra Abstreiter (Montreal Victoire) erst die zweite Deutsche in der 2024 gestarteten Professional Women’s Hockey League (PWHL) ist.

Im vergangenen Sommer hatte Kluge bereits am Trainingslager der Sceptres teilgenommen und dort „einen hervorragenden Eindruck hinterlassen“, sagte Kingsbury weiter: „Sie wird unser Team sowohl auf als auch neben dem Eis bereichern.“ Zu einem sofortigen Wechsel kam es jedoch nicht. Kluge kehrte zunächst vom Meister ECDC Memmingen in ihre Heimatstadt zurück, wo sie für die Eisbären in 14 Saisonspielen 16 Punkte (sieben Tore, neun Assists) erzielte.